Samsung готовит планшет с поддержкой стилуса

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Samsung одна из тех компаний, которая верит в то, что пользователям все еще нужны устройства с поддержкой стилуса. Помимо уже вышедшего Galaxy Note 10, компания готовит к анонсу его чуть упрощенную версию Galaxy Note 10 Lite. Появится в ее модельном ряду и планшет с поддержкой электронного пера.





Информацию о том, что готовится к анонсу таблетка сообщил ресурс Sammobile. По его данным, устройство выйдет в двух версиях: с поддержкой 4G LTE и без таковой. В своей базовой модификации аппарат предложит флеш-накопитель на 64 Гб, а для топовой версии приготовили 128 Гб.





Ожидается, что планшет будет построен на базе фирменного процессора Exynos и предложит минимум 4 Гб оперативной памяти. Вероятнее всего, новинку покажут в феврале на выставке MWC 2020. Впрочем, не исключено, что для его премьеры будет выбрано другое время.





По данным аналитиков IDC рынок планшетных компьютеров продолжает сокращаться. Лидером на нем продолжает оставаться Apple, а Samsung занимает вторую строчку в мировом табеле рангов. По прогнозам рынок продолжит свое падение из-за того, что пользователи все больше отдают предпочтение смартфонам с большими дисплеями.





Источник: phonearena.com







