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Samsung готовит планшет с поддержкой стилуса

18.12.2019 858 0

Samsung одна из тех компаний, которая верит в то, что пользователям все еще нужны устройства с поддержкой стилуса. Помимо уже вышедшего Galaxy Note 10, компания готовит к анонсу его чуть упрощенную версию Galaxy Note 10 Lite. Появится в ее модельном ряду и планшет с поддержкой электронного пера.

 

Samsung готовит планшет с поддержкой стилуса – фото 1


Информацию о том, что готовится к анонсу таблетка сообщил ресурс Sammobile. По его данным, устройство выйдет в двух версиях: с поддержкой 4G LTE и без таковой. В своей базовой модификации аппарат предложит флеш-накопитель на 64 Гб, а для топовой версии приготовили 128 Гб.


Ожидается, что планшет будет построен на базе фирменного процессора Exynos и предложит минимум 4 Гб оперативной памяти. Вероятнее всего, новинку покажут в феврале на выставке MWC 2020. Впрочем, не исключено, что для его премьеры будет выбрано другое время.

 

Samsung готовит планшет с поддержкой стилуса


По данным аналитиков IDC рынок планшетных компьютеров продолжает сокращаться. Лидером на нем продолжает оставаться Apple, а Samsung занимает вторую строчку в мировом табеле рангов. По прогнозам рынок продолжит свое падение из-за того, что пользователи все больше отдают предпочтение смартфонам с большими дисплеями.


Источник: phonearena.com



Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.12.2019

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Samsung готовит планшет с поддержкой стилуса