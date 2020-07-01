Samsung хочет сгибать не только смартфоны, но и аккумуляторы

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Складные смартфоны стали реальностью. Пусть и не такой совершенной и разрывающей мозг как рисовали фантасты, но все же такие аппараты пришли. «Сгибать» мобильные устройства Samsung продолжит и дальше, но для того, чтобы изгиб стал более радикальным и получить свободу в дизайне, компания решила попробовать использовать аккумулятор, который можно согнуть.

«Согни» аккумулятор

Об этом свидетельствует очередной патент компании. Документация показывает нам конструкцию, где используются два аккумулятора, которые соединены между собой посредством гибкой вставки. Такое исполнение источника питания позволит его устанавливать так, чтобы сгиб самого смартфона приходился на гибкую вставку.

При этом обе секции батареи остаются неподвижными и их можно размещать в обеих половинках устройства. Такое исполнение аккумулятора одинаково хорошо подойдет складным смартфонам-книжкам и в форм-факторе раскладушки. В самом патенте показан мобильник, который сгибается как «гармошка», а это может означать, что по задумке создателей не исключен вариант появления трехсекционного аккумулятора с двумя гибкими вставками.

Идея не нова

Разговоры о гибких батареях идут давно. Подобный патент есть в активе Apple и еще в 2014 году Samsung представила гибкую батарейку, которую планировали устанавливать в смарт-часах. Но дальше анонса дело не пошло. Возможно, инженеры компании так и не могут решить проблему с быстрым износом батарейки при многократном сгибании.

Источник: letsgodigital