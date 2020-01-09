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Samsung и Huawei все больше выпускают смартфоны с фирменными чипами

09.01.2020 575 3

Samsung один из продуманных и хитрых производителей смартфонов, который научился создавать дисплеи, модули памяти, камеры и процессоры для них. В итоге южнокорейскому гиганту не приходится «прогинаться» перед другими производителями комплектующих. А еще в прошлом году компания все охотнее стала переводить свои мобильники на собственные чипы Exynos.

 

Samsung и Huawei все больше выпускают смартфоны с фирменными чипами – фото 1


Так, по данным аналитиков компании IHS Markit, по итогам третьего квартала 2019 года фирменный процессор Exynos был установлен в 80,4% смартфонах Samsung среднего уровня. Тогда как годом ранее этот показатель составлял 64,2%. Если брать весь модельный ряд мобильных устройств Samsung, то в 74,5% из них используются чипсеты Exynos, а в 2018 году этот показатель был на уровне 61,4%. Доля чипов Qualcomm снизилась до 9%, тогда как годом ранее она составляла 27,5%.


Признанным мастером импортозамещения является и Huawei, которая все активнее переводит свои смартфоны на собственные чипы Kirin. Свою лепту в отказ от использования платформ Qualcomm внесла и политика Белого дома, который пытается ограничить доступ китайского технологического гиганта к разработкам американских компаний. В итоге доля чипов Snapdragon упала с 24% до 8,6%.

 

Samsung и Huawei все больше выпускают смартфоны с фирменными чипами


В этой ситуации китайцам не остается ничего другого, как выпускать смартфоны с фирменными SoC Kirin. И таких мобильников в третьем квартале прошлого года было 74,6% против 68,7% за аналогичный период 2018 года. Все охотнее Huawei использует чипы MediaTek, и доля тайваньских аппаратных платформ увеличилась до 16,7%, тогда как годом ранее этот показатель был равен 7,3%. 


На данный момент, ключевыми клиентами Qualcomm в части покупки чипов являются Xiaomi, Vivo и Oppo. Вместе с тем, все три компании постепенно расширяют модельный ряд устройств на базе SoC MediaTek.


По итогам третьего квартала 2019 года Qualcomm удерживает лидерство на мировом рынке мобильных процессоров с долей 31%. На втором месте оказался MediaTek — 21%, а замыкает тройку лидеров Samsung — 16%. Вплотную к южнокорейскому гиганту подобралась Huawei, доля чипов которой на мировом рынке составляет 14%.


Источник: gizmochina.com

Samsung Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Павел Гольцов
Ну-ка назовите мне хоть один huawei на медиатеке
09.01.2020 11:41
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Денис
Huawei Y6s — Helio Р35. Huawei Y6 2019 — Helio A22. Huawei Y5 2019 — Helio A22. Honor 8S — Helio A22. Сел на жопу "эрудит"? Перед тем как умничать, тему изучи Паша
09.01.2020 11:48
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Donald Trump
Huawei Y5 и Y6 например, но для селюков это секрет)
09.01.2020 11:48
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Samsung и Huawei все больше выпускают смартфоны с фирменными чипами