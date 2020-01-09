Samsung и Huawei все больше выпускают смартфоны с фирменными чипами

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Samsung один из продуманных и хитрых производителей смартфонов, который научился создавать дисплеи, модули памяти, камеры и процессоры для них. В итоге южнокорейскому гиганту не приходится «прогинаться» перед другими производителями комплектующих. А еще в прошлом году компания все охотнее стала переводить свои мобильники на собственные чипы Exynos.





Так, по данным аналитиков компании IHS Markit, по итогам третьего квартала 2019 года фирменный процессор Exynos был установлен в 80,4% смартфонах Samsung среднего уровня. Тогда как годом ранее этот показатель составлял 64,2%. Если брать весь модельный ряд мобильных устройств Samsung, то в 74,5% из них используются чипсеты Exynos, а в 2018 году этот показатель был на уровне 61,4%. Доля чипов Qualcomm снизилась до 9%, тогда как годом ранее она составляла 27,5%.





Признанным мастером импортозамещения является и Huawei, которая все активнее переводит свои смартфоны на собственные чипы Kirin. Свою лепту в отказ от использования платформ Qualcomm внесла и политика Белого дома, который пытается ограничить доступ китайского технологического гиганта к разработкам американских компаний. В итоге доля чипов Snapdragon упала с 24% до 8,6%.





В этой ситуации китайцам не остается ничего другого, как выпускать смартфоны с фирменными SoC Kirin. И таких мобильников в третьем квартале прошлого года было 74,6% против 68,7% за аналогичный период 2018 года. Все охотнее Huawei использует чипы MediaTek, и доля тайваньских аппаратных платформ увеличилась до 16,7%, тогда как годом ранее этот показатель был равен 7,3%.





На данный момент, ключевыми клиентами Qualcomm в части покупки чипов являются Xiaomi, Vivo и Oppo. Вместе с тем, все три компании постепенно расширяют модельный ряд устройств на базе SoC MediaTek.





По итогам третьего квартала 2019 года Qualcomm удерживает лидерство на мировом рынке мобильных процессоров с долей 31%. На втором месте оказался MediaTek — 21%, а замыкает тройку лидеров Samsung — 16%. Вплотную к южнокорейскому гиганту подобралась Huawei, доля чипов которой на мировом рынке составляет 14%.





Источник: gizmochina.com