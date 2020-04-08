Samsung и MediaTek хотят поставлять 5G-чипы для Huawei

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Поскольку напряженность в отношениях Huawei и правительства США только растет, китайской компании приходится искать пути спасения и уменьшать зависимость от американских комплектующих. На данный момент Huawei устанавливает собственные чипы Kirin в устройствах с поддержкой сетей пятого поколения. Но есть вероятность, что в будущем выйдут 5G-смартфоны компании на базе аппаратных платформ от Samsung и MediaTek.

Ожидаемый рост спроса на мобильные устройства с поддержкой сетей пятого поколения, может привести к тому, что Huawei будет нуждаться в большем количестве 5G‑чипов, прежде всего в среднем и даже бюджетном классе устройств.

Мощности TSMC могут не позволить чипмейкеру удовлетворить все потребности Huawei в части производства SoC. Кроме того, периодически на горизонте маячит угроза того, что США еще больше затянет «петлю» санкций и сделает все, чтобы ограничить поставки чипов Huawei со стороны TSMC.

Использовать процессоры Qualcomm — не вариант, ведь американский чипмейкер зависим от политики Белого дома. В этой ситуации у Huawei не остается другого выхода, как обратиться за помощью к MediaTek и Samsung. По слухам, обе компании готовы побороться за портфель заказов от Huawei.

Сама китайская компания никак не комментирует эту информации. Кроме того, нет сведений, ведет ли она переговоры с другими чипмейкерами на предмет поставки процессоров с поддержкой 5G.

Источник: Gizmochina