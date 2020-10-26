Samsung и Стэнфорд создадут дисплей невероятной картинкой

51

Корейская компания Samsung и американский университет Стенфорд работают над дисплеем для VR.

Samsung Electronics и Стэнфордский университет рассказали о том, что их сотрудничество привело к разработке OLED-дисплея с разрешением 10 000 пикселей на дюйм. По словам корейского производителя, такая технология должна будет использоваться в устройствах, требующих обзор с близкого расстояния, например, для шлемов виртуальной реальности.

Новый дисплей с разрешением 10 000 PPI сделал значительный скачок вперед по сравнению с имеющимися экранами для гарнитур виртуальной реальности. Это серьезное достижение, учитывая, что большинство устройств VR в настоящее время имеют так называемый эффект «экранной двери», при котором виден зазор между пикселями.

Читать также: Дисплеи смартфонов Samsung массово зеленеют﻿

Новая технология использует пленки для излучения белого света между отражающими слоями. Один слой сделан из серебра, а другой – из отражающего металла с ультратонким нано-гофрированием. Это позволяет определенным цветам резонировать через пиксели и, таким образом, обеспечивать гораздо более высокую плотность пикселей, чем OLED-дисплеи в смартфонах.

OLED является одной из самых передовых технологий дисплеев, доступных в настоящее время. Он активно используется в смартфонах, телевизорах и многих других устройствах. Для сравнения с новым OLED-дисплеем с 10 000 PPI от Samsung, большинство нынешних смартфонов, в том числе и премиум-дисплеи, имеют плотность пикселей от 400 до 500 PPI.

Читать также: Какие дисплеи предложат в серии Samsung Galaxy S21﻿

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: Engadget



https://andro-news.com/news/v-google-karty-poyavilis-novye-fichi-dlya-velosipedistov.html В Google Карты появились новые фичи для велосипедистов(в Адм. панель)