Samsung исполнит просьбы тысяч пользователей. Но слишком поздно?

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Samsung полностью изменила вектор развития своих флагманских устройств с серией Galaxy S6 - каждый дешёвый аспект был убран, кардинально переработали дизайн, был пересмотрел подход к выбору материалов. Помимо этого начиная с той линейки Galaxy бренд полностью отказался от micro SD карт и съёмных батарей.

Последние два пункта вызвали огромное негодование среди почти всех пользователей смартфонов холдинга, которые привыкли к этим удобным фишкам. Год спустя Samsung вернула Micro SD карты вместе с Galaxy S7, но про очень удобные съёмные батареи бренд забыл, а ведь каждый был доволен тем, что если смартфон разрядился, можно просто заменить аккумулятор или, к примеру, быстро купить и установить новый в случае поломки основного. Кроме того, это давало покупателям больший выбор, ведь почти для каждого хоть сколько-нибудт популярного в то время устройства существовали кастомные АКБ с увеличенной ёмкостью.

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Мы считали, что эти славные времена позади, ведь сейчас батарей на 4-5 тысяч мАч спокойно хватает на день, а зарядка вечером не занимает много времени благодаря Fast Charge технологиям. Но есть как минимум один бренд, который не забывал про существование подобных решений. Это Samsung. И Samsung готовится выпустить новый смартфон со съёмной аккумуляторной батареей!

Но это будет не флагман

Такой шаг - большой риск для любого производителя и никто не осмелится сразу использовать это решение в своих ведущих смартфонах, так что первое время мы будем видеть съёмные аккумуляторы только в смартфонах низшего и среднего ценового диапазона. На изображении выше видно, что такая батарейка будет установлена в неком SM-A013F, коммерческое название которого Galaxy A01e.

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В ходе дальнейшего исследования документации специалистам удалось обнаружить, что A01e будет иметь 16/32 Гб встроенной памяти, а ёмкость батареи равна трём тысячам мАч.

Как вы относитесь к съёмным аккумуляторам? Делитесь мнением в комментариях!

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Источник: SamMobile