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Samsung лукавит, когда говорит, что экран Galaxy Z Flip защищен стеклом?

17.02.2020 2072 1

Пионером на поприще выпуска коммерческих устройств с гибким дисплеем стала Samsung. Южнокорейский гигант посчитал, что технология гибких матриц стала зрелой и вполне готова к походу в массы. Первым таким устройством стал Galaxy Fold, а затем компания вывела Galaxy Z Flip, который стал имиджевым устройством в форм-факторе раскладушки.

 

Samsung лукавит, когда говорит, что экран Galaxy Z Flip защищен стеклом? – фото 1

 

Сверхтонкое стекло вместо пластика?


Одним из отличий Galaxy Z Flip стало то, что компания сменила покрытие экрана, применив фирменную технологию гибкого и ультратонкого стекла. Такое решение и уже проведенные дроп-тесты вселяли надежду, что в плане надежности и прочности лицевая панель теперь отличается в лучшую сторону. Но известный блогер Зак Нельсон разочаровал и заставил усомниться в том, что в случае с Galaxy Z Flip предложили гибкое стекло.

 

Samsung лукавит, когда говорит, что экран Galaxy Z Flip защищен стеклом? – фото 2

 

Основатель и ведущий YouTube-канала JerryRigEverything сумел заполучить новинку и все для того, чтобы устроить ей традиционный тест на прочность. Испытание на устойчивость царапинам дисплей раскладушки провалил. Покрытие начинает царапаться уже при использовании стика с твердостью 2 по шкале Мооса, а на третьем уровне остаются ощутимые «шрамы». И такой же результат в свое время продемонстрировал Galaxy Fold, обладающий пластиковым покрытием.  

 

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По итогам испытаний блогер пришел к выводу, что дисплей Galaxy Z Flip никоим образом не защищен от царапин. Он поставил под сомнение наличие полноценного защищенного стекла. В конце теста он «дырявил» экран при помощи стика и вместо трещин, характерных для стекла при таких повреждениях, образовывались углубления.

 

 

Можно предположить, что здесь установили тот же экран, который используется в Galaxy Fold. Только поверх него нанесли гибридный пластиковый полимер, который создан с использованием микроскопических частичек стекла. Сам субстракт стекла обладает особой структурой, позволяющий сохранить гибкость дисплея, но при этом он не разбивается и не идет трещинами при ударах или падениях.

 

Samsung: сверхтонкое стекло есть


Со своей стороны, Samsung продолжает настаивать, что Galaxy Z Flip получил Infinity Flex дисплей с ультратонким стеклом (UTG). А еще поверх этого стекла нанесен защитный слой, аналогичный тому, что применен в Galaxy Fold. Другими словами, Samsung пытается нас убедить, что мы видим царапины на пластиковом покрытии, под которым спрятано стекло?  

 

Samsung лукавит, когда говорит, что экран Galaxy Z Flip защищен стеклом? – фото 3

 

Стоит также сказать, что покупатели раскладушки от Samsung могут воспользоваться разовой услугой по замене экрана и обойдется им эта процедура всего в $119. Кроме того, они могут абсолютно бесплатно получить специальную защитную пленку для гибкого дисплея.

 

Источник: theverge

 

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Samsung Galaxy Z Flip Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Yevghen
Этот шлак изначально был ******. Понты для приезжих.
17.02.2020 11:27
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Samsung лукавит, когда говорит, что экран Galaxy Z Flip защищен стеклом?