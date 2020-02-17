Samsung лукавит, когда говорит, что экран Galaxy Z Flip защищен стеклом?

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Пионером на поприще выпуска коммерческих устройств с гибким дисплеем стала Samsung. Южнокорейский гигант посчитал, что технология гибких матриц стала зрелой и вполне готова к походу в массы. Первым таким устройством стал Galaxy Fold, а затем компания вывела Galaxy Z Flip, который стал имиджевым устройством в форм-факторе раскладушки.

Сверхтонкое стекло вместо пластика?





Одним из отличий Galaxy Z Flip стало то, что компания сменила покрытие экрана, применив фирменную технологию гибкого и ультратонкого стекла. Такое решение и уже проведенные дроп-тесты вселяли надежду, что в плане надежности и прочности лицевая панель теперь отличается в лучшую сторону. Но известный блогер Зак Нельсон разочаровал и заставил усомниться в том, что в случае с Galaxy Z Flip предложили гибкое стекло.

Основатель и ведущий YouTube-канала JerryRigEverything сумел заполучить новинку и все для того, чтобы устроить ей традиционный тест на прочность. Испытание на устойчивость царапинам дисплей раскладушки провалил. Покрытие начинает царапаться уже при использовании стика с твердостью 2 по шкале Мооса, а на третьем уровне остаются ощутимые «шрамы». И такой же результат в свое время продемонстрировал Galaxy Fold, обладающий пластиковым покрытием.

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По итогам испытаний блогер пришел к выводу, что дисплей Galaxy Z Flip никоим образом не защищен от царапин. Он поставил под сомнение наличие полноценного защищенного стекла. В конце теста он «дырявил» экран при помощи стика и вместо трещин, характерных для стекла при таких повреждениях, образовывались углубления.

Можно предположить, что здесь установили тот же экран, который используется в Galaxy Fold. Только поверх него нанесли гибридный пластиковый полимер, который создан с использованием микроскопических частичек стекла. Сам субстракт стекла обладает особой структурой, позволяющий сохранить гибкость дисплея, но при этом он не разбивается и не идет трещинами при ударах или падениях.

Samsung: сверхтонкое стекло есть





Со своей стороны, Samsung продолжает настаивать, что Galaxy Z Flip получил Infinity Flex дисплей с ультратонким стеклом (UTG). А еще поверх этого стекла нанесен защитный слой, аналогичный тому, что применен в Galaxy Fold. Другими словами, Samsung пытается нас убедить, что мы видим царапины на пластиковом покрытии, под которым спрятано стекло?

Стоит также сказать, что покупатели раскладушки от Samsung могут воспользоваться разовой услугой по замене экрана и обойдется им эта процедура всего в $119. Кроме того, они могут абсолютно бесплатно получить специальную защитную пленку для гибкого дисплея.

Источник: theverge

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