Samsung меняет руководителя мобильного подразделения

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Samsung меняет руководящий состав. Сегодня стало известно, что Донг Джин Ко сложит полномочия руководителя подразделения по выпуску мобильных устройств, а его пост займет Ро Тхэ Мун, который стал самым молодым топ-менеджером компании. Донг Джин Ко не покинет компанию, а продолжит трудиться в ней на посту руководителя подразделения IT и мобильных коммуникаций, а также займется созданием новых предприятий.





Перед вновь назначенным директором мобильного подразделения Ро Тхэ Мун стоит задача сохранить лидерство Samsung на рынке мобильных устройств. Эта цель стала особенно актуальной на фоне возросшей конкуренции со стороны китайских компаний. Особенно Huawei, которой удалось практически вплотную приблизиться к южнокорейскому гиганту в табеле рангов крупнейших смартфоностроителей. И это при условии, что компания приходится работать в непростых для себя условиях давления со стороны США.





Последние несколько лет Ро Тхэ Мун возглавлял разработку устройств линейки Galaxy, а значит, хорошо знаком с миром мобильных аппаратов. Результаты его труда на посту руководителя мобильного подразделения можно будет оценить по итогам работы за 2020 год. Первым «боевым крещением» для Ро Тхэ Мун на новом для себя посту станет мероприятие Unpacked, которое состоится 11 февраля.





Источник: reuters.com







