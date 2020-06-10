Samsung может отказаться от экрана-водопада. Когда и почему?

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Впервые за 5 лет Samsung может использовать в своём флагмане плоский дисплей. В это трудно поверить, но последняя дорогая модель без загнутых краёв - Galaxy Note 5. Потом одна из версий ведущей линейки Samsung обязательно имела экран-водопад.

Как так?

Это случится не просто так, Samsung уже давно готовит нас к переходу. Удешевлённые версии Galaxy S10, такие, как Galaxy S10 Lite и S10e уже имеют плоский экран, такая же история с Note 10 Lite.

Дисплеи классического формата не являются чем-то плохим, а последнее время в их пользу стало высказываться немало блогеров. Более того, даже некоторые компании уже решились на этот шаг, в их числе Meizu со своим Meizu 17.

Samsung является первой компанией, которая начала использовать экраны-водопады. Сначала они появлялись в специальных Edge версиях, которые всегда стоили дороже оригинальных. Начиная с Galaxy S8 загнутые края стали нормой.

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Но с годами всё больше людей не находит действительно полезного практического применения этой фишки и разочаровывается в технологии. Видимо, Samsung тоже потреяла веру в такие экраны.

Что дальше?

Вариантов нет - обычные плоские экраны. Может быть, через несколько лет их заменят складные смартфоны, но пока это скорее игрушки. В любом случае, фанатам технологии не стоит начинать винить компанию раньше времени - пока это всего лишь слухи. Да и в утечке не уточнялось, какие именно модели получат плоский дисплей.

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Источник: twitter﻿﻿