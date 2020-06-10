Где купить дешевле?

Samsung может отказаться от экрана-водопада. Когда и почему?

10.06.2020 478 5

Впервые за 5 лет Samsung может использовать в своём флагмане плоский дисплей. В это трудно поверить, но последняя дорогая модель без загнутых краёв - Galaxy Note 5. Потом одна из версий ведущей линейки Samsung обязательно имела экран-водопад.

 

Как так?

Galaxy Note 20

Это случится не просто так, Samsung уже давно готовит нас к переходу. Удешевлённые версии Galaxy S10, такие, как Galaxy S10 Lite и S10e уже имеют плоский экран, такая же история с Note 10 Lite. 

 

Дисплеи классического формата не являются чем-то плохим, а последнее время в их пользу стало высказываться немало блогеров. Более того, даже некоторые компании уже решились на этот шаг, в их числе Meizu со своим Meizu 17. 

Galaxy Note 20 2

Samsung является первой компанией, которая начала использовать экраны-водопады. Сначала они появлялись в специальных Edge версиях, которые всегда стоили дороже оригинальных. Начиная с Galaxy S8 загнутые края стали нормой.

 

Читайте также: Стала известна дата презентации Galaxy Fold 2 и Galaxy Note 20 

 

Но с годами всё больше людей не находит действительно полезного практического применения этой фишки и разочаровывается в технологии. Видимо, Samsung тоже потреяла веру в такие экраны.

 

Что дальше?

Twitter

Вариантов нет - обычные плоские экраны. Может быть, через несколько лет их заменят складные смартфоны, но пока это скорее игрушки. В любом случае, фанатам технологии не стоит начинать винить компанию раньше времени - пока это всего лишь слухи. Да и в утечке не уточнялось, какие именно модели получат плоский дисплей.

 

Похожие новости:

Готовится к выходу простой и архаичный Samsung Galaxy A01e

С какой камерой Samsung Galaxy Note 20+ будет штурмовать рейтинги камерофонов

Samsung Galaxy Note 20 Ultra прошёл сертификацию. Что мы узнали? 

 

Источник: twitter﻿﻿

Samsung Galaxy Samsung Galaxy Samsung galaxy Note Galaxy Note Galaxy Note 20
Автор: elders0n Дата публикации: 10.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
Иван 0
Кликбейт. Когда и почему...об этом позже
10.06.2020 08:03
Ответить
elders0n 0
Понимаю:) Когда - с Galaxy Note 20 (презентация 5 августа, выпуск 20. Читай нашу телегу) Почему - нет смысла, привожу цитату из текста: "Но с годами всё больше людей не находит действительно полезного практического применения этой фишки и разочаровывается в технологии. Видимо, Samsung тоже потреяла веру в такие экраны."
10.06.2020 08:08
Ответить
Игорь 0
Я не понимаю. И улыбка неуместна. Клибейт, Николай прав. И профи бы написал edge, поскольку так называемый дисплей-водопад это изречение от китайцев пошло, точнее от Vivo. И хватить пихать везде Telegram-канал. Навязчивая реклама, инфа там неинтересная чаще всего и фейк с xiaomi CC10 уберите.
10.06.2020 08:53
Ответить
Игорь 0
И почему отсебятина автора.
10.06.2020 08:59
Ответить
elders0n 1
Waterfall Display - закреплённый за экранами такого формата экран. Edge это приставка, которую Samsung использовали для обозначения смартфонов с загнутыми краями дисплея. Есть несколько определений, и каждое из них верно. Вы же поняли?) И кто такой Николай?
10.06.2020 09:09
Ответить

telegram__banner.png
Samsung может отказаться от экрана-водопада. Когда и почему?