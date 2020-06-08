Samsung может заменить Bixby на другой голосовой помощник. ЧТО?

197

Samsung сделала много хорошего за последние несколько лет, но ассистент Bixby к этому списку отнести тяжело. Возможно, компания это осознала и готовит замену помощнику, кнопку вызова которого наверное переназначили всё, кто только смог понять как.

Неужели Google Assistant?

Всё возможно, но пока за возможность такого исхода не выступает никто. Неделю назад было тяжело предположить, что Samsung вообще захочет менять ассистента, особенно учитывая, что компания постоянно его улучшает. Но видимо позиция холдинга всё-таки меняется. Мы делаем это вывод исходя из информации, полученной от авторитетного инсайдера Макса Вайнбаха (Редактор XDAdevelopers). Он заявляет, что обнаржил у одного из пакетов приложения Outlook говорящее название com.microsoft.cortana.samsung.

Конечно, нельзя делать точных выводов исходя из простого названия. Стоит дождаться официального анонса, или хотя бы сливов скриншотов, а может быть и другой более серьёзной информации, которая сможет подтвердить факт ухода Samsung от собственного Bixby.

Пока точно неизвестно, когда нам стоит анонса этого интересного изменения, но, если предположить, что разработка уже близится к завершению, идеальным моментом для публичного объявления кажется грядущая презентация Samsung Unpacked. Больше информации о мероприятии вы можете прочитать здесь.

Похожие новости:

DxOMark оценили камеру OnePlus 8 Pro. Он снимает круче Samsung Galaxy S20+ и iPhone 11 Pro Max

Samsung представила новый OLED‑дисплей для смартфонов: светоорганические чудеса

Samsung Galaxy Note 20 Ultra прошёл сертификацию. Что мы узнали?

Источник: Twitter