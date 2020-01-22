Samsung начнет продавать Galaxy S20 позже обычного

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Как известно, 11 февраля Samsung проведет свое ежегодное мероприятие Unpacked, где покажет флагманы семейства Galaxy S20 и раскладушку Galaxy Z Flip. О характеристиках «двадцаток» уже многое известно и даже уже названа та цена, которую запросят за аппараты. Теперь осталось узнать, когда же пользователи смогут приобрести смартфоны?









Как оказалось, с приходом новинок на прилавки магазинов Samsung спешить не будет. Так, по данным издания Frandroid, во Франции продажи устройств серии Galaxy S20 стартуют с 13 марта, т.е. через месяц после официальной премьеры. Учитывая то, что Франция является важным рынком для южнокорейского гиганта, можно предположить, что продажи флагманов в других европейских странах начнутся в это же самое время. Что касается США и Южной Кореи, то тут продажи могут стартовать на пару дней раньше, чем в Европе.





Это существенная задержка со стартом продаж. Для сравнения, Galaxy S10 и Galaxy Note 10 появились в продаже через 16 дней после официальной премьеры, а Galaxy S9 и Galaxy S9+ добрались до прилавков магазинов через 20 дней после презентации.





Безусловно, в действительности все может оказаться иначе, ведь эта информация носит неофициальный характер и у Samsung может быть свой план по развертыванию продаж линейки Galaxy S20. Меньше чем через три недели мы точно узнаем о том, когда и за сколько можно будет прикупить новоиспеченные флагманы Samsung.





Источник: sammobile.com







