Samsung наделит устройства среднего класса флагманской фичей

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На улице век высоких технологий, 2020 год, и давно пришла пора избавляться от бесчисленного множества проводов. Одно из актуальных веяний на рынке — беспроводная зарядка. Но так сложилось, что эта технология, как правило, удел флагманов. В модельном ряду Samsung, так точно.

Но южнокорейский гигант никогда не скрывал, что A-линейка важна для него и на нее приходится немалая доля продаж. На данный момент она даже стала одной из самых популярных у компании. В прошлом году Samsung принялась перекраивать ее и наделять устройства серии Galaxy A какими-то фишками. Стратегия сработала, и компания продолжит следовать ей и дальше. Теперь она планирует предложить в устройствах среднего уровня поддержку беспроводной зарядки.

Только Galaxy A90 из этой серии сейчас можно заряжать без проводов. А в будущем таких моделей станет больше. Правда, информация об этом появилась в сети на уровне слухов и не от официальных источников. Подробностей о времени ее внедрения нет. Только на уровне предположений говорят о том, что технология беспроводной зарядки достанется старшим моделям серии.

Среди причин такого шага Samsung называют желание повысить привлекательность и, как следствие, добиться роста продаж среднего класса устройств на фоне снижения спроса на флагманов.

Источник: androidauthority