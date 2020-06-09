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Samsung наделит устройства среднего класса флагманской фичей

09.06.2020 380 1

На улице век высоких технологий, 2020 год, и давно пришла пора избавляться от бесчисленного множества проводов. Одно из актуальных веяний на рынке — беспроводная зарядка. Но так сложилось, что эта технология, как правило, удел флагманов. В модельном ряду Samsung, так точно.

 

Samsung наделит устройства среднего класса флагманской фичей – фото 1

 

Но южнокорейский гигант никогда не скрывал, что A-линейка важна для него и на нее приходится немалая доля продаж. На данный момент она даже стала одной из самых популярных у компании. В прошлом году Samsung принялась перекраивать ее и наделять устройства серии Galaxy A какими-то фишками. Стратегия сработала, и компания продолжит следовать ей и дальше. Теперь она планирует предложить в устройствах среднего уровня поддержку беспроводной зарядки.

 

Только Galaxy A90 из этой серии сейчас можно заряжать без проводов. А в будущем таких моделей станет больше. Правда, информация об этом появилась в сети на уровне слухов и не от официальных источников. Подробностей о времени ее внедрения нет. Только на уровне предположений говорят о том, что технология беспроводной зарядки достанется старшим моделям серии.

 

Среди причин такого шага Samsung называют желание повысить привлекательность и, как следствие, добиться роста продаж среднего класса устройств на фоне снижения спроса на флагманов.

 

Источник: androidauthority

Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Вадим 0
Лучше бы добавили защиту от воды, как Samsung сделали это с линейкой Galaxy A в 2017м году.
09.06.2020 21:26
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Samsung наделит устройства среднего класса флагманской фичей