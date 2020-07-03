Samsung: не будем двигаться мы, не будет будущего

306

В числе самых спорных тем в дискуссиях пользователей — инновационность Samsung. Скептики говорят о том, что южнокорейский гигант растерял запал, а другие, напротив, уверены, что компания неустанно набирает обороты и именно она в числе тех, кто создает технологии и определяет дальнейший путь развития индустрии.

Без Samsung будущего нет

Сама же Samsung уверена, что является новатором и делает все, чтобы не деградировать до позиции догоняющего. Если, конечно, будет кого догонять. Вице-президент компании заявил о том, что будущего без Samsung не будет. Если компания не будет двигаться вперед, то это приведет к остановке развития технологий. Следуя собственной миссии и понимая всю ответственность, которая лежит на компании за появление новаций, она начала масштабную кампанию по поиску талантливых специалистов.

Кадры и инвестиции решают все

В планах увеличить собственную команду инженеров на 1000 человек, которые будут заниматься созданием чипов, совершенствованием технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и смежными разработками. Samsung планирует и дальше наращивать инвестиции в технологии, которые, прежде всего, касаются ИИ.

Будет несправедливым говорить о том, что новации не про Samsung. Компания действительно делает многое, чтобы совершенствовать свои продукты. Именно она причастна к тому, что мир вокруг нас меняется. Пусть и не всегда она демонстрирует по-настоящему революционные разработки.

Источник: sammobile