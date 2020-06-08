Samsung, не делайте этого! Xiaomi не образец для подражания в этом случае

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В социальных сетях нарастает волна негатива и критики в адрес Samsung. Всему виной навязчивая реклама, которая начала появляться на устройствах компании. Масла в огонь подлил редактор известного ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах, который крайне нелестно высказался в пользу такой политики Samsung. Он отмечает, что реклама на смартфонах компании начала появляться в стоковых предложениях, она стала навязчивой и превратилась в серьезную проблему. По его мнению, рекламным объявлениям не место в штатных приложениях.

Даешь больше рекламы

Нет предпосылок, что ситуация со временем улучшится. Напротив, Samsung намерена и дальше пичкать рекламой свои устройства. В сети появились скриншоты новой версии фирменной оболочки One UI 2.5, анонс которой только ожидается. И они указывают на то, что реклама будет демонстрироваться даже на экране блокировки и пользователь сможет вернуться к работе со смартфоном по истечение 15 секунд после показа рекламы.

Сама новая версия фирменного интерфейса One UI 2.5 дебютирует во флагманах Samsung Galaxy Note 20, но есть вероятность, что они будут избавлены от назойливой рекламы. Поговаривают, что компания решила не досаждать рекламой владельцам топовых аппаратов, а вот обладателям устройств серий Galaxy A и Galaxy M придется терпеть нововведение.

Зачем Samsung реклама в прошивке

Возможно, скептики будут скандировать, что Samsung не будет уподобляться китайским компаниям и не пойдет на такой шаг. Но проблема в том, что еще осенью прошлого года южнокорейский гигант сообщал о своем намерении внедрить рекламу в One UI, а вырученные средства от рекламодателей направить на повышение стабильности и внедрение новых функций в сервисах. Похоже, что для компании реклама — осознанный и необходимый шаг, попытка дополнительной монетизации.

Такой «оригинальный» ход Samsung явно вызовет негативный эффект. Компания еще больше оттолкнет потребителей от своих устройств, заставляя делать выбор в пользу продуктов конкурентов, где нет такого засилья рекламы. Реакция пользователей на такие «изыски» предсказуема, неприятие продуктов компании будет только расти. В итоге все это может негативно сказаться на продажах аппаратов Samsung. Похоже, что компания «стреляет себе в ногу».

Источник: gsmarena

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