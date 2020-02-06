Samsung не готова снижать цену на Galaxy Fold

291

Вот уже несколько месяцев на рынке торгуют Samsung Galaxy Fold, который позиционируется как новый флагман, экспериментальная модель и устройство для техногиков. Это следует как из того, что представляет из себя этот аппарат, его возможностей и стоимости.





За Samsung Galaxy Fold просят чуть меньше $2000. Дорогая и статусная игрушка. По подсчетам самой компании, на начало января 2020 года ее смогли позволить себе 400-500 тысяч пользователей.





Обычная практика — стоимость смартфона падает после нескольких месяцев продаж. На такое развитие событий можно было рассчитывать и в этот раз. Но нет. Компания не намерена пересматривать ценник. Samsung ответила отказом трем крупнейшим сотовым операторам в Южной Корее, которые обратились к ней с просьбой снизить ценник на Galaxy Fold на $337.









Такое обращение было продиктовано тем, что в скором времени на рынке появится второй складной смартфон компании Galaxy Z Flip. Однако учитывая статусность и значение самой модели для Samsung, она посчитала снижение цены нецелесообразной затеей. Не стоит забывать и о том, что снижение ценника не понравится тем, кто в числе первых поверил в новый продукт и приобрел Galaxy Fold.





Источник: phone.cnmo.com







