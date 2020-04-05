Samsung не видит разницы в производительности Exynos 990 и Snapdragon 865

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В последнее время мы наблюдаем волну нападок в сторону Samsung и ее чипов Exynos и, в частности, Exynos 990. Нашлись пламенные борцы с южнокорейскими чипами, которые начали сбор подписей под петицией, где требуют от Samsung отказаться от установки фирменных однокристальных систем.

А сегодня стало известно, что выбор в пользу продаж смартфонов Galaxy S20 на базе Snapdragon 865 на территории Южной Кореи оскорбил сотрудников подразделения, которые занимались созданием Exynos 990. Они посчитали себя униженными и разочарованы, что их плод труда не оценили.

Samsung решила прервать молчание и дала официальный комментарий изданию Sammobile. В своем заявлении компания указала, что в зависимости от региона флагманы Galaxy S20 поставляются с Exynos 990 или Snapdragon 865. При этом оба чипа проходят через горнило строгих тестов, чтобы гарантировать стабильность и оптимальную производительность в течение всего жизненного цикла смартфона.

И это все? Объяснение звучит неубедительно и явно компания избегала четких формулировок. В самом заявлении прослеживается подтекст, что оба чипа равны в плане стабильности и производительности работы. Увы, но тесты показывают, что эти процессоры неравноценны и чип от Qualcomm показывает себя лучше конкурента.

Так, ребята с ресурса AnandTech по результатам тестов пришли к выводу, что слабая сторона Exynos 990 — графический чип. При максимальной нагрузке процессор страдает от троттлинга, ведет себя странно и теряет в мощности.

Источник: sammobile

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