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Samsung не видит разницы в производительности Exynos 990 и Snapdragon 865

05.04.2020 1531 3

В последнее время мы наблюдаем волну нападок в сторону Samsung и ее чипов Exynos и, в частности, Exynos 990. Нашлись пламенные борцы с южнокорейскими чипами, которые начали сбор подписей под петицией, где требуют от Samsung отказаться от установки фирменных однокристальных систем.

 

А сегодня стало известно, что выбор в пользу продаж смартфонов Galaxy S20 на базе Snapdragon 865 на территории Южной Кореи оскорбил сотрудников подразделения, которые занимались созданием Exynos 990. Они посчитали себя униженными и разочарованы, что их плод труда не оценили.

 

Samsung не видит разницы в производительности Exynos 990 и Snapdragon 865 – фото 1

 

Samsung решила прервать молчание и дала официальный комментарий изданию Sammobile. В своем заявлении компания указала, что в зависимости от региона флагманы Galaxy S20 поставляются с Exynos 990 или Snapdragon 865. При этом оба чипа проходят через горнило строгих тестов, чтобы гарантировать стабильность и оптимальную производительность в течение всего жизненного цикла смартфона.

 

И это все? Объяснение звучит неубедительно и явно компания избегала четких формулировок. В самом заявлении прослеживается подтекст, что оба чипа равны в плане стабильности и производительности работы. Увы, но тесты показывают, что эти процессоры неравноценны и чип от Qualcomm показывает себя лучше конкурента.

 

Samsung не видит разницы в производительности Exynos 990 и Snapdragon 865 – фото 2

 

Так, ребята с ресурса AnandTech по результатам тестов пришли к выводу, что слабая сторона Exynos 990 — графический чип. При максимальной нагрузке процессор страдает от троттлинга, ведет себя странно и теряет в мощности.

 

Источник: sammobile

 

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Samsung Exynos 990 Snapdragon 865
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Vitalii Safronov
Все это ерунда а не чипы по сравнению с Kirin от Huawei.Kirin вот это процессоры,не греются и оптимизировать под свою оболочку они умеют там энергоэффективность отличная!
05.04.2020 12:27
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вениамин симовоник
Exynos имеет право на жизнь, у чипов должна быть конкуренция, просто в каждой стране должны продаваться модели с обеими однокристальными системами, просто модель с чипом от Exynos должна стоять дешевле, и я уверен что покупать будут обе модели, некоторые посчитает, что им достаточно мощности Exynos, и не захотят переплачивать, остальные пускай покупают более дорогой Snapdragon. И всем будет хорошо. Без конкуренции Qualcomm будет нагреть, и цену завышать, а платить нам
05.04.2020 09:39
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Вадим
вениамин симовоник, а мне кажется что exynos сасет
05.04.2020 11:30
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Samsung не видит разницы в производительности Exynos 990 и Snapdragon 865