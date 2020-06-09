Samsung объявила о важном сотрудничестве. Оно должно помочь сделать складные смартфоны дешевле

263

Несмотря на весь спектр проблем, преследующий оригинальный Galaxy Fold до сих пор, Samsung сейчас является одной из главных компаний на рынке складных смартфонов. Тираж значительно менее дорогого Galaxy Flip в разы превосходил количество выпущенных Galaxy Fold первой версии, и компания на этом не останавливается. Сегодня Samsung объявила о важном сотрудничестве, которое должно сделать их линейку складных аппаратов ещё лучше.

UTG и Corning

Если верить местным источникам, южнокорейский холдинг уже заказал ультратонкое стекло для Fold 2 у компаний, занимавшихся его производством ещё в Galaxy Z Flip - Dowoo Insys и Schoot. Однако помимо этого, Samsung также хочет снизить затраты на производство стёкол по этой технологии. Для этого бренд начал работать с Corning, которая теперь помогает компании налаживать выгодную цепочку поставок UTG в США.

Это может означать, что Corning скоро начнёт начать более плотно сотрудничать с Samsung. Ещё в прошлом году глава компании говорил, что главная проблема в производстве ультратонких стёкол - их зависимость от конструкции самого телефона. Теперь, когда оба бренда наладили тесный контакт, этот момент уже не кажется таким большим препятствием.

Похожие новости:

DxOMark оценили камеру OnePlus 8 Pro. Он снимает круче Samsung Galaxy S20+ и iPhone 11 Pro Max

Samsung, не делайте этого! Xiaomi не образец для подражания в этом случае

Samsung может заменить Bixby на другой голосовой помощник. ЧТО?

Источник: ddaily (на корейском), gizchina