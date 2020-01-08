Samsung оказалась в эпицентре скандала на CES 2020 из-за заимствования иконок у Apple

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Вчера на выставке CES 2020 с Samsung случился конфуз: компанию обвинили в копировании иконок сканера отпечатков пальцев Touch ID и технологии распознавания лица Face ID. А подсмотрел южнокорейский гигант исполнение пиктограмм у своего заклятого врага Apple.

Повод для обвинений появился после пресс-конференции компании, которую она устроила на выставке в Лас-Вегасе. Во время показа возможностей сервиса Samsung Pass на демонстрационный экран был выведен слайд, посвященный автозаполнению паролей. И именно на нем и были замечены иконки, чей дизайн заставил пользователей и экспертов обвинить Samsung в копировании идей Apple, а также нарушении авторских прав.

Почему дизайнеры южнокорейского гиганта допустили такой досадный прокол, неизвестно. Похоже, репутация Samsung оказалась под ударом из-за тех специалистов, которые создавали этот слайд презентации. По крайней мере, аналогичные иконки Touch ID и Face ID не удалось обнаружить в программном обеспечении продуктов компании и на упаковке для них.

Но судя по реакции социальных сетей и ряда экспертов, компания стала объектом насмешек и гневных обращений из-за копирования идей Apple. На данный момент сама Samsung никак не комментирует эту ситуацию.

Напомним, что южнокорейского гиганта уже не раз обвиняли в копировании каких-то функций и дизайна смартфонов у Apple, и даже в заимствовании рыночной философии.

Источник: theverge.com