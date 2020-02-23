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Samsung остановила завод по производству Galaxy Z Flip из-за угрозы массового инфицирования коронавирусом

23.02.2020 1629 1

Вспышка коронавируса и введенные в связи с этим ограничения негативно влияют на все сферы бизнеса в мире. Вирусная пневмония добралась до Южной Кореи и привела к приостановке производства на одной из фабрик Samsung. Речь идет о заводе в городе Куми, который занят сборкой флагманских смартфонов. Именно с конвейера этой фабрики сходят новенькие складные смартфоны компании: Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.

 

Samsung остановила завод по производству Galaxy Z Flip из-за угрозы массового инфицирования коронавирусом – фото 1

 

Приостановить работу фабрики было решено после того, как был выявлен случай заболевания коронавирусом одного из ее сотрудников. Компания решила закрыть весь производственный объект до понедельника, а доступ к рабочему месту, где трудился инфицированный работник, запрещен до утра 25 февраля.

 

В своем пресс-релизе Samsung сообщается, что все сотрудники, которые контактировали с больным коронавирусом были отправлены в специальную карантинную зону и прошли обследование на предмет возможного инфицирования.

 

Samsung остановила завод по производству Galaxy Z Flip из-за угрозы массового инфицирования коронавирусом – фото 2

 

Временное закрытие фабрики в Куми не окажет существенного влияния на смартфонный бизнес Samsung, ведь здесь собирается лишь небольшая часть устройств компании. Тем не менее, стоит ожидать увеличение сроков поставки новеньких Galaxy Z Flip конечным покупателям.

 

Источник: sammobil﻿ehindustantimes﻿, mydrivers

 

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Samsung Galaxy Z Flip Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
INN
На нас что влияет, через 3 года появится на нашем районе там и видно будет
23.02.2020 16:03
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Samsung остановила завод по производству Galaxy Z Flip из-за угрозы массового инфицирования коронавирусом