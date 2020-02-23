Samsung остановила завод по производству Galaxy Z Flip из-за угрозы массового инфицирования коронавирусом

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Вспышка коронавируса и введенные в связи с этим ограничения негативно влияют на все сферы бизнеса в мире. Вирусная пневмония добралась до Южной Кореи и привела к приостановке производства на одной из фабрик Samsung. Речь идет о заводе в городе Куми, который занят сборкой флагманских смартфонов. Именно с конвейера этой фабрики сходят новенькие складные смартфоны компании: Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.

Приостановить работу фабрики было решено после того, как был выявлен случай заболевания коронавирусом одного из ее сотрудников. Компания решила закрыть весь производственный объект до понедельника, а доступ к рабочему месту, где трудился инфицированный работник, запрещен до утра 25 февраля.

В своем пресс-релизе Samsung сообщается, что все сотрудники, которые контактировали с больным коронавирусом были отправлены в специальную карантинную зону и прошли обследование на предмет возможного инфицирования.

Временное закрытие фабрики в Куми не окажет существенного влияния на смартфонный бизнес Samsung, ведь здесь собирается лишь небольшая часть устройств компании. Тем не менее, стоит ожидать увеличение сроков поставки новеньких Galaxy Z Flip конечным покупателям.

Источник: sammobil﻿e, hindustantimes﻿, mydrivers

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