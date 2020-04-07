Samsung патентует изогнутый по всем четырем сторонам дисплей

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Samsung можно причислить к числу дальновидных производителей, которые первыми предлагают что-то новое. Подтверждений тому найдется немало. Например, можно вспомнить о том, что именно южнокорейский гигант был в числе родоначальников изогнутых дисплеев. Сейчас смартфоностроители включились в гонку, кто радикальнее изогнет кромки у экранов.









Южнокорейский гигант не хочет отставать от конкурентов и размышляет над смартфоном, который получит матрицу, чьи края изогнуты по всем сторонам. Недавно Китайская ассоциация интеллектуальной собственности (CNIPA) и Всемирная организация интеллектуальной собственности опубликовали патентную документацию, которая рассказала об идеях Samsung. Ресурс LetsGoDigital со своей стороны показал концептуальные изображения, как может выглядеть такой смартфон.









Рендеры дают понимание, что мобильник должен получить дисплей, чьи кромки изогнуты со всех четырех сторон. Но это не «обмылок» или «булыжник», где и углы «обернуты» в дисплей. Обращает на себя внимание тот факт, что нет понимания с месторасположением фронтальной камеры. Возможно, ее отправили под поверхность дисплея.









Еще одной особенностью смартфона, о которой нельзя не упомянуть, является полное отсутствие механических клавиш на боковых гранях.

На изображениях показана прямоугольная площадка основной камеры с несколькими датчиками. Но скорее, всего при создании концепта авторы решили оформить основную камеру в духе современных смартфонов Samsung.





Источник: LetsGoDigital







