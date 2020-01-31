Samsung патентует трехдисплейный смартфон

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Ежегодно компании регистрируют тысячи перспективных разработок, но многие из идей так и не будут реализованы. Но именно благодаря патентам у нас есть представление о том, куда движется дизайнерская и инженерная мысль. Сегодня у нас появилась возможность взглянуть на очередную задумку Samsung. Выглядит смартфон креативно и странно, а еще напоминает игровую консоль





Samsung попробовала поэкспериментировать с формой дисплея и корпуса мобильного устройства. Она отошла от привычного прямоугольного и предлагает овальный корпус. Фишка в том, что всего дисплеев три. Есть один основной по центру, и он прямоугольный, а вот ниже и выше его предлагается еще два экрана в форме полукруга.





Такое решение позволит «расчистить» главный дисплей от навязчивых иконок приложений, отправив их на вспомогательные матрицы. А еще можно будет быстро и легко активировать любое из приложений, не возвращаясь на рабочий стол основного дисплея. По задумке создателей, на вспомогательном дисплее будут отображаться значки управления и можно будет, например, регулировать звук при просмотре видео.





Безусловно, патентная документация не содержит информацию найдет ли эта идея свое воплощение на практике. На данном этапе разработка выглядит лишь как диковинная вещь.





Источник: nl.letsgodigital.org







