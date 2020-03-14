Samsung подготовил обновление до Android 10 для еще 3 моделей

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В этом месяце Samsung обновил два смартфона - Galaxy M40 и Galaxy A70 - до Android 10. Теперь это число увеличивается до пяти, так как корейская компания подготовила обновления до свежей версии Android еще для трех смартфонов - Galaxy A6 (2018), Galaxy A7 (2018) и Galaxy A80.

Обновление Android 10 для Galaxy A7 (2018) имеет номер сборки A750FXXU4CTBC и весит около 1,3 Гб. Оно добавит возможность использовать полноценный темный режим, новые жесты навигации и общее обновление пользовательского интерфейса. Новая прошивка также принесет патч безопасности Android до 1 марта 2020 года.

Galaxy A80 получит последнюю версию Android и версию прошивки A805FXXU4BTC3. Аппарат порадует пользователей тем же набором приятностей, который получил Galaxy A7. Кроме того, сборка поставляется со старым патчем безопасности Android от февраля 2020 года, а не с последним.

Что касается Galaxy A6 (2018), смартфон получит Android 10 с номером сборки A600FNXXU5CTB9 и тем же мартовским патчем безопасности Android. Подробный журнал изменений в настоящее время недоступен, но он должен принести привычные плюсы Android 10 и One UI 2.0.

Android 10 обновления для Galaxy A7 (2018) в настоящее время распространяется на територии Индии, в то время как обновления для Galaxy A6 (2018) и Galaxy A80 начали приходить во Франции.

Через несколько дней вы получите уведомление об обновлении на устройстве, но если ваши руки уже чешутся в ожидании, вы можете проверить его наличие вручную, перейдя в меню "Настройки" > "Обновление программного обеспечения".

Источник: gadgets.ndtv.com