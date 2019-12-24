Samsung подтвердил производство планшета с поддержкой 5G

554

Пожалуй, одной из самых обсуждаемых тем в техно-сообществе в 2019 году стало развитие 5G-сетей. Нравится вам это или нет, но производители хотят, чтобы вы говорили об этом, чтобы интерес не сгорал, и уже в текущем году появилось значительное количество смартфонов, поддерживающих сети нового поколения.

Остается только одна вещь, которую развитие 5G как бы обходит стороной - это 5G-планшеты. Скоро этот вопрос закроется: начали ходить слухи о том, что Samsung собирается выпустить 5G-вариант Galaxy Tab S6, и официальный сайт компании теперь подтверждает его существование.

Как можно понять, информация на веб-странице написана на корейском языке и не содержит подробной информации. Сайт просто показывает номер модели (SM-T866N), что, скорее всего, означает, что устройство скоро появится в продаже. Однако, если вас это не уверяет в намерениях компании, то Samsung выпустил рекламный материал, в котором однозначно упоминается Galaxy Tab S6 5G.

Рекламная кампания проводится в Кореи. Она включает в себя промоушен трех продуктов компании. Одним из них является тот самый Galaxy Tab S6 5G. Под его изображением на рекламном плакате написано слово «скоро». Поскольку промо-акция длится только до 30 марта 2020 года, можно уверенно утверждать, что планшет будет запущен задолго до этой даты.

К сожалению, в сети нет никакой информации о технических характеристиках 5G-планшета, но Samsung использует абсолютно тот же дизайн, что и в оригинальном Tab S6. Это означает, нас ждет то же самое устройство, только с поддержкой 5G-сетей. Как можно понять, стоимость от этой особенности тоже повысится.

﻿

Источник: gsmarena.com