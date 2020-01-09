Samsung показала смартфон с растягивающимся дисплеем. Но увидели его только избранные

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Samsung одна из тех компаний, которая старательно оберегает от посторонних глаз свои наиболее значимые инновационные решения. Так, до последнего не было ясности, каким же будет первый складной мобильник компании. А еще южнокорейский гигант любит устраивать закрытые показы своих устройств.





Он использует подмостки различных выставок, чтобы за закрытыми дверями собрать журналистов и экспертов. А цель — узнать реакцию их на те новации, которые планирует реализовать Samsung. Не стал исключением и форум CES 2020, где избранные смогли увидеть прототип новаторского устройства.





Источники, допущенные в святая святых и пожелавшие не оглашать свои имена, сообщили о том, что им показали смартфон с растягивающимся экраном. Стоит нажать специальную кнопочку и обычный мобильный аппарат с экраном диагональю 6 дюймов превращается в небольшой компактный 8-дюймовый планшет.









Достигается такая трансформация за счет выдвижения экрана в ширину. Сам дисплей гибкий и выполнен из полиамидного пластика. Как скоро такое решение найдет свое коммерческое воплощение, неизвестно. Но маловероятно, что нечто подобное мы увидим в этом году. Технология еще несовершенна и компании нужно время, чтобы доработать ее.





Источник: nl.letsgodigital.org