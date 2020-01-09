Samsung показала смартфон с растягивающимся дисплеем. Но увидели его только избранные
Samsung одна из тех компаний, которая старательно оберегает от посторонних глаз свои наиболее значимые инновационные решения. Так, до последнего не было ясности, каким же будет первый складной мобильник компании. А еще южнокорейский гигант любит устраивать закрытые показы своих устройств.
Он использует подмостки различных выставок, чтобы за закрытыми дверями собрать журналистов и экспертов. А цель — узнать реакцию их на те новации, которые планирует реализовать Samsung. Не стал исключением и форум CES 2020, где избранные смогли увидеть прототип новаторского устройства.
Источники, допущенные в святая святых и пожелавшие не оглашать свои имена, сообщили о том, что им показали смартфон с растягивающимся экраном. Стоит нажать специальную кнопочку и обычный мобильный аппарат с экраном диагональю 6 дюймов превращается в небольшой компактный 8-дюймовый планшет.
Достигается такая трансформация за счет выдвижения экрана в ширину. Сам дисплей гибкий и выполнен из полиамидного пластика. Как скоро такое решение найдет свое коммерческое воплощение, неизвестно. Но маловероятно, что нечто подобное мы увидим в этом году. Технология еще несовершенна и компании нужно время, чтобы доработать ее.
Источник: nl.letsgodigital.org
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