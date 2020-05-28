Samsung покоряет 5-нм техпроцесс. Какие Exynos нас ждут?

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Нет причин сомневаться в том, что в скором времени задавать тон будут 5-нанометровые процессоры. Первым новый техпроцесс освоил чипмейкер TSMC и клиентами на 5-нм чипы стали Apple, HiSilicon и AMD. Впрочем, старается не отставать от конкурента и Samsung, которая планирует начать массовое производство фирменного 5-нм процессора в августе.

5-нм техпроцесс освоен





Сетевые источники утверждают, что у южнокорейского гиганта все готово, чтобы новый чип с техпроцессом 5-нм EUV запустить в серию. Осталось только получить отмашку от инженеров на установку новой однокристальной системы уже в серии Samsung Galaxy Note 20.

Есть предположение, что первым начнет сходить с конвейера чип Exynos 992, который будет использовать в своем составе мощные ядра Cortex-A78 и графический ускоритель Mali-G78. Правда, есть серьезные сомнения, что Samsung сумела сконструировать новый процессор с использованием новейших разработок ARM. Ожидается, что первые системы на чипе с Cortex-A78 и Mali-G78 появятся только в следующем году. Поэтому Exynos 992, скорее всего будет довольствоваться Cortex-A77 и Mali-G77.

Exynos появится в Pixel?





Также в сети ранее мелькали предсказания, что Samsung выбран Google для создания специальной аппаратной платформы для Корпорации добра. В конфигурацию SoC могут войти ядра Cortex-A78, Cortex-A76 и Cortex-A55, а также видеоускоритель Mali-G78 MP20. Ходят также слухи, что южнокорейский гигант всерьез намерен в следующем году начать выпуск чипов с графикой AMD Radeon.

Источник: sammobile

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