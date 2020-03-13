Samsung предлагает услугу по дезинфекции устройств в борьбе с коронавирусом

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Не так давно мы сообщали, что из-за пандемии коронавируса Apple вынуждена была пойти на то, чтобы разрешить пользователям дезинфицировать смартфоны, а также установила специальные растворы для обработки рук в своих магазинах.

Со своей стороны, Samsung также предпринимает меры по недопущению распространения вирусной пневмонии и предложила своим клиентам услугу Galaxy Sanitizing по дезинфекции устройств.

Воспользоваться услугой могут владельцы смартфонов, наушников, смарт-часов и планшетов. Естественно, что речь идет только о продуктах производства Samsung и сама программа работает в 19 странах мира, включая Россию и Украину. В последствии компания расширит список стран, где будет действовать услуга Galaxy Sanitizing и среди стран, где она появится, упоминается Казахстан и Латвия.

Со своей стороны, компания не рекомендует использовать для дезинфекции абразивные материалы или агрессивные химические вещества, ведь это может нанести вред экрану или олеофобному покрытию.

Обработку же устройств Samsung будет производить посредством ультрафиолетового излучения и специального оборудования для этих целей. Чтобы продезинфицировать устройство, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр или официальный магазин компании.

Источник: sammobile