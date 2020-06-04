Samsung представила новый OLED‑дисплей для смартфонов: светоорганические чудеса

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Samsung доминирует на рынке OLED‑панелей и постоянно совершенствует их. Компания Samsung Display анонсировала новый OLED-дисплей, созданный специально для 5G-смартфонов. По заверению производителя, наступает эра 5G, и все большую популярность будет завоевывать контент 4К и 8К. Новый экран позволит насладиться в полной мере всеми преимуществами контента в высоком разрешении.

Войдет ли новая панель в линейку Infinity, неизвестно. Также нет полной уверенности, что эту OLED-панель установят во флагманах серии Galaxy Note 20. Новый экран получил сертификат «Eye Care Display» от SGS, как признание его энергоэффективности. Ему необходимо на 15% меньше энергии, чем этого требуют экраны, входящие в линейку Infinity.

Кроме того, говорится о том, что новый OLED-дисплей оказывает значительно меньше негативного влияния на глаза. Он излучает меньше синего света, чем нынешние Infinity-матрицы: 6,5% против 7,5%.

Напомним, что научно доказано, что излучаемый дисплеями смартфонов и компьютеров синий цвет, препятствует выработке мелатонина, который облегчает возможность быстро заснуть. Воздействие синего цвета наиболее негативно отражается на организме и затрудняет засыпание, если пользоваться тем же смартфоном перед тем как человек решит отойти ко сну.

Источник: letsgodigital