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Samsung представит раскладушку с гибким дисплеем уже скоро

30.12.2019 1333 1

В следующем году Samsung выпустит минимум еще один складной смартфон. Какой конкретно, компания хранит молчание. Но если инсайдеры оперируют достоверной информацией, то нас ждет премьера устройства, которое будет напоминать обновленную раскладушку Moto Razr с гибкой матрицей.

 

Samsung представит раскладушку с гибким дисплеем уже скоро


Были слухи, что премьера складного смартфона Samsung состоится одновременно с релизом серии Galaxy S11 (Galaxy S20). Но теперь источники сообщают о том, что гибкий мобильник удостоится отдельного ивента. Пройдет он в феврале за несколько дней до официального анонса Galaxy S11 (Galaxy S20). Возможно, премьера состоится на ежегодной февральской конференции для разработчиков Samsung.

 

Samsung представит раскладушку с гибким дисплеем уже скоро – фото 2


Ожидаемо, первой страной, где новинка будет доступна станет Южная Корея. На данный момент компания ведет переговоры с тремя отечественными и крупнейшими сотовыми операторами на предмет распространения своего складного смартфона.


О новинке практически ничего не известно. Ходят лишь слухи, что диагональ гибкого экрана может составить 6,7 дюйма и запросят за него почти вдвое меньше, чем за Galaxy Fold — $1000.


Источник: phone.cnmo.com



Samsung Galaxy S10 Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
FILA GAMES
что-то пиксели какие-то не такие
30.12.2019 11:24
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Samsung представит раскладушку с гибким дисплеем уже скоро