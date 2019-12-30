Samsung представит раскладушку с гибким дисплеем уже скоро

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В следующем году Samsung выпустит минимум еще один складной смартфон. Какой конкретно, компания хранит молчание. Но если инсайдеры оперируют достоверной информацией, то нас ждет премьера устройства, которое будет напоминать обновленную раскладушку Moto Razr с гибкой матрицей.





Были слухи, что премьера складного смартфона Samsung состоится одновременно с релизом серии Galaxy S11 (Galaxy S20). Но теперь источники сообщают о том, что гибкий мобильник удостоится отдельного ивента. Пройдет он в феврале за несколько дней до официального анонса Galaxy S11 (Galaxy S20). Возможно, премьера состоится на ежегодной февральской конференции для разработчиков Samsung.









Ожидаемо, первой страной, где новинка будет доступна станет Южная Корея. На данный момент компания ведет переговоры с тремя отечественными и крупнейшими сотовыми операторами на предмет распространения своего складного смартфона.





О новинке практически ничего не известно. Ходят лишь слухи, что диагональ гибкого экрана может составить 6,7 дюйма и запросят за него почти вдвое меньше, чем за Galaxy Fold — $1000.





Источник: phone.cnmo.com







