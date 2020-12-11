Samsung придумала как разогнать графику в мобильных устройствах

326

Вышло приложение GameDriver для улучшения графической производительности Galaxy

Samsung выпустила утилиту GameDriver для серий Galaxy S20 и Galaxy Note 20. Ее цель — улучшить графическую производительность устройств и игровой опыт за счет обновления графических драйверов.

GameDriver оптимизировано для работы с такими смартфонами: Galaxy S20, Galaxy S20 +, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. При этом оно работает как на устройствах с фирменным чипом Exynos 990, так и на Snapdragon 865. Компания выпустила две версии приложения, адаптированные для работы с видеоускорителями Adreno и Mali.

Читать также: Samsung Galaxy M12 получит емкую батарейку и новый 8 нм чип

Приложение GameDriver можно бесплатно загрузить в Google Play. Создано оно с применением технологии Google GPU Inspector, которая была представлена поисковым гигантом в начале года. Посредством утилиты можно обновлять драйверы и исправлять баги на смартфонах без необходимости выкатывать полноценный апдейт прошивки, если будут выявлены какие-то ошибки. Кроме этого, Samsung сможет выпускать улучшения производительности и стабильности для поддерживаемых игр.

В самом описании к приложению сказано, что на данный момент оно поддерживает три игры: Black Desert, Call of Duty: Mobile и Fortnite. В будущем этот список будет расширен, но, когда это произойдет, не сказано. Известно, что Samsung заключила соглашения со студиями игр, чтобы те предусмотрели поддержку GameDriver.

Читать также: Про дизайн Samsung Galaxy A52: изображения смартфона

Первые отзывы о работе GameDriver отнюдь не хвалебные. Так, ряд пользователей, которые установили приложение на свои смартфоны, жалуются на снижение производительности.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: sammobile