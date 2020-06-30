Samsung раскрыла дату презентации Galaxy Watch 3

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В этом месяце уже ходили слухи о том, что Samsung может показать Galaxy Watch 3 и Galaxy Buds Live не на большой презентации Galaxy Unpacked, а на отдельном мероприятии. Недавно был слит пресс-рендер, на котором, предположительно, раскрывается дата показа часов.

22 июня

На изображении отчётливо видна дата —﻿﻿﻿﻿ среда, 22. Заметив это достаточно просто посмотреть на календарь и увидеть, что 22 июля как раз будет среда. Вряд ли это совпадение, ведь если картинку хотели показать на презентации или опубликовать в любом официальном материале, было бы странно указывать неверное число.

Если догадка подтвердится, 22 июля Samsung покажет не только Galaxy Watch 3, но и фирменные наушники Galaxy Buds Live. Мероприятие очевидно пройдёт в онлайне, на нём должны показать сразу две версии часов разного размера — 41 и 45 мм. Можно будет также выбрать между двумя вариантами корпуса ﻿—﻿﻿﻿﻿ нержавеющая сталь или титан. Маленькая вариация получит экран диагональю 1,2", версия на 45 мм предложит 1,4-дюймовый дисплей.﻿ Матрица круглая, Super AMOLED с защитой Gorilla Glass DX﻿.

Часы также оснастят 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Присутствует защита от воды 5 АТМ. В 45 мм варианте ёмкость аккумулятора составит 340 мАч, покупателям версии поменьше придётся мириться с батареей на 247 мАч.

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Подробнее про новые Galaxy Watch мы рассказывали в этих статьях:

Раскрыта часть ключевых особенностей Galaxy Watch 3﻿

Вновь смотрим фото Samsung Galaxy Watch 3

Появились фото Samsung Galaxy Watch 3﻿

Источник: sammobile