Samsung рассказала кому и когда ждать обновления до Android 11

02.12.2020 872 0

Список устройств, которые обновятся до Android 11. Дорожная карта

У Samsung сейчас много работы. Она готовится к анонсу новой флагманской серии Galaxy S21 в начале следующего года и работает над новым поколением складных устройств. Среди прочих забот компании — обновление устройств до Android 11. Сегодня Samsung опубликовала список моделей и сроки их обновления до актуальной версии зеленого робота.

 

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Samsung рассказала кому и когда ждать обновления до Android 11 – фото 1

 

Первыми Android 11 получат флагманы Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra и произойдет это уже в декабре нынешнего года. Первый месяц следующего года принесет хорошие новости для владельцев серий Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 2, которые получат актуальную версию операционной системы от Google. В феврале на получение Android 11 может рассчитывать только Galaxy Fold.

 

Samsung рассказала кому и когда ждать обновления до Android 11 – фото 2

 

С марта компания намерена начать обновление устройств бюджетных и среднего сегмента — серий Galaxy A и Galaxy M, а также планшеты. Развертываться обновление будет неспешно, и компания рассчитывает распространять апдейт на разные модели вплоть до сентября 2021 года, когда состоится выход стабильной сборки Android 12.

 

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Источник: xda developers

Samsung Android 11
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.12.2020

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Samsung рассказала кому и когда ждать обновления до Android 11