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Samsung решил оптимизировать OLED-панель для 5G-смартфонов

29.02.2020 2036 1

 «Магическое» слово 5G уже который месяц не сходит с новостных ресурсов технической направленности. Несмотря на избыток информации о новой технологии, нужно понимать, что это не просто переходящий тренд – эта штука действительно может изменить то, как мы используем наши смартфоны. Правда, как можно понять, сейчас это еще и просто модное словечко, и это технология, которой компании начали немного злоупотреблять. Например, Samsung недавно объявил о разработке нового OLED-дисплея, "оптимизированном" для 5G-сетей.

 

Samsung решил оптимизировать OLED-панель для 5G-смартфонов – фото 1

Основные изменения в этом новом поколении дисплеев включают в себя дальнейшее снижение уровня излучения синего света, якобы предназначенного для защиты глаз. В любом случае, он был сертифицирован компанией SGS под названием «Eye Care Display» («Дисплей, защищающий зрение»), что позволило еще на 1% снизить уровень излучения синего цвета по сравнению с последним поколением технологии создания дисплеев, а потребление энергии было снижено на 15%, что должно привести к увеличению срока службы батареи.

 

Samsung решил оптимизировать OLED-панель для 5G-смартфонов – фото 2 

Для тех, кто не знаком с технологией, 5G практически не влияет на работу экрана вашего смартфона. В основном, страдает только аккумулятор вашего устройства.  По сути, Samsung работает с новой маркетинговой фишкой, открывая для себя новые пути «покорения» рынка 5G, немного забрасывая песок в глаза покупателей. Плохо ли это – решать только вам.

 

Скорее всего, «новый» тип экранов появится в будущих устройствах Samsung, таких как Note 20.

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Источник: Business Wire

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Samsung OLED
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 29.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Павел Гольцов
Напоминает когда спрашиваешь у жены чем ты целый день занималась, а она в ответ я стирала
29.02.2020 09:46
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Samsung решил оптимизировать OLED-панель для 5G-смартфонов