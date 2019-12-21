Samsung решил пока не обновлять 5G-версии Note 10 и Note 10+ до 10 версии Android

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Не так давно, буквально несколько дней назад, «убер»-флагманы южнокорейской компании – Galaxy Note10 и Note10+ - начали получать финальное стабильное обновление до One UI 2.0 на базе Android 10. Правда, речь идет о моделях с поддержкой «старого» стандарта – сетей 4G. Касаемо более продвинутых версии этих аппаратов с поддержкой сетей 5G, как выяснялось, ситуация немного отличается.

Эти устройства до сих пор остаются на Android 9 Pie, и, судя по всему, это не изменится к концу 2019 года. По заявлению официального представителя Samsung на родном для компании корейском форуме, релиз One UI 2.0 на Android 10 придет на 5G-версии Note10 и Note10+ только в 2020 году. Компания приносит извинения за задержку и обещает, что обновления придут настолько быстро, насколько это возможно.

К сожалению, южнокорейцы не дали объяснения такому решению. Можно предположить, что такая ситуация связана с самой поддержкой 5G, особенно если учесть, что OnePlus 7 Pro 5G оказался в похожей ситуации - его 4G-версия уже давно работает на «Десятке», и OnePlus собирается отправлять обновление на аппарат с поддержкой новых сетей только в следующем году.

Остается надеяться, что по мере того, как развитие 5G достигнет своего стабильного состояния, и мы заметим появление большего количества аппаратов, поддерживающих сети нового поколения, такие ситуации будут происходить все реже. А пока, если вдруг вы являетесь владельцем 5G-версии Note10 или Note10+, придется запастись терпением.

Источник: piunikaweb.com



