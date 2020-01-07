Samsung SelfieType — виртуальная клавиатура для ввода текста

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По задумке компании C-labs, владеет которой Samsung, в будущем для того, чтобы написать какой-то текст, отправить сообщение или создать заметку, не нужно будет взаимодействовать с сенсорным экраном мобильного устройства или использовать для этого подключаемую клавиатуру.

Стоит задача создать самодостаточную и эффективную невидимую клавиатуру. Возможно, новое решение станет революцией и изменит подход к взаимодействию с устройствами на расстоянии посредством распознавания жестов.

Первые наработки были реализованы в проекте SelfieType, в рамках которого создана клавиатура с искусственным интеллектом. Работать с ней позволяет фронтальная камера и не нужно никакого дополнительного оборудования. Именно модуль селфи-камеры возьмет на себя функцию по отслеживанию движений пальцев, которые набирают текст на воображаемой клавиатуре.

Чтобы набрать текст, необходимо установить устройство перед собой на столе и осуществлять набор текста, ориентируясь на клавиатуру, которая выводится на экран гаджета.

Насколько точно и быстро система будет отслеживать движение пальцев, неизвестно. Не менее важно будет увидеть, как на практике пользователь сможет точно попадать на виртуальные клавиши клавиатуры и не путать их месторасположение.

На данном этапе SelfieType только концептуальная разработка и как скоро она будет реализована на практике неизвестно.

Источники: theverge, androidauthority﻿

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