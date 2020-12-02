Samsung скинет стоимость с Galaxy S21 в надежде на хорошие продажи

02.12.2020 979 2

Корейский производитель Samsung, по слухам, оценит свою следующую флагманскую линейку, Galaxy S21, дешевле, чем предыдущий S20.

 

Samsung Galaxy S21

 

Мы все прекрасно знаем, каким провалом оказалась линейка Samsung Galaxy S20 – мало того, что смартфоны не предлагали ничего кардинально нового, так еще и ценовая политика Samsung не добавила очков компании. В итоге флагманские смартфоны Samsung никому не были нужны, и компания, по сути, выживала благодаря своим бюджетникам.

 

Судя по последним слухам, корейский производитель понимает свою оплошность и готовится к переменам. Фанатское издание SamMobile выпустило заметку о том, что Samsung готовится к значительному снижению цен на всю линейку Galaxy S21. Южнокорейская компания пока не определилась с окончательным ценником, но мы уже знаем примерный ориентир.

 

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На данный момент Samsung рассматривает возможность снижения цен на каждую модель от 100 до 150 долларов США. Учитывая это, цены на смартфоны линейки Galaxy S21 могут выглядеть следующим образом: Samsung Galaxy S21 - $850 до $899 вместо $999, Samsung Galaxy S21+ - от $1050 до $1099 вместо $1199 и Samsung Galaxy S21 Ultra – от $1250 до $1299, снижение цены с $1399.

 

Galaxy S21

 

Как обычно, эту информацию следует воспринимать со скептицизмом, но, похоже, Samsung действительно может снизить цены. Возможность более адекватного ценника подтвердил и известный инсайдер Макс Вайнбах, который редко ошибается в своих прогнозах.

 

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Galaxy S21 в черном цвете

 

Источник: SamMobile


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Samsung Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S20
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 02.12.2020

Комментарии

vladimir michailov 0
Всеравно дорого.Уменьшить еще на 150-200 легко бы могли сэкономив на маркетинге
02.12.2020 13:03
Сергей Тодосиенко 0
крестьянин хочет купить такой тлф,но денег нет и не будет,ужжжас!
02.12.2020 12:43

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Samsung скинет стоимость с Galaxy S21 в надежде на хорошие продажи