Samsung скинет стоимость с Galaxy S21 в надежде на хорошие продажи

Мы все прекрасно знаем, каким провалом оказалась линейка Samsung Galaxy S20 – мало того, что смартфоны не предлагали ничего кардинально нового, так еще и ценовая политика Samsung не добавила очков компании. В итоге флагманские смартфоны Samsung никому не были нужны, и компания, по сути, выживала благодаря своим бюджетникам.
Судя по последним слухам, корейский производитель понимает свою оплошность и готовится к переменам. Фанатское издание SamMobile выпустило заметку о том, что Samsung готовится к значительному снижению цен на всю линейку Galaxy S21. Южнокорейская компания пока не определилась с окончательным ценником, но мы уже знаем примерный ориентир.
На данный момент Samsung рассматривает возможность снижения цен на каждую модель от 100 до 150 долларов США. Учитывая это, цены на смартфоны линейки Galaxy S21 могут выглядеть следующим образом: Samsung Galaxy S21 - $850 до $899 вместо $999, Samsung Galaxy S21+ - от $1050 до $1099 вместо $1199 и Samsung Galaxy S21 Ultra – от $1250 до $1299, снижение цены с $1399.
Как обычно, эту информацию следует воспринимать со скептицизмом, но, похоже, Samsung действительно может снизить цены. Возможность более адекватного ценника подтвердил и известный инсайдер Макс Вайнбах, который редко ошибается в своих прогнозах.
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Источник: SamMobile
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