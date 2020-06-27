Samsung скоро выпустит смартфон на Snapdragon 765G. Будущий хит?

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Месяц назад мы смотрели как Samsung сертифицирует смартфон Galaxy A71s 5G, тогда смартфон получил модельным номер SM-A716V﻿. Теперь сразу в двух местах всплыл другой смартфон компании, SM-A516V﻿. Нетрудно догадаться, что это Samsung Galaxy A51s 5G.

Geekbench

Страница устройства в базе Geekbench раскрыла, что новинку оснастят чипом Snapdragon 765G и 6 ГБ оперативной памяти. Смартфон набрал 622 балла в одноядерном и 1928 баллов в многоядерном тестах, которые проходил с предустановленным Android десятой версии.

Сертификации

Эта же модель также появлялась в Wi-Fi Alliance и NFC Forum.

Страница в первом регуляторе подтвердила, что Galaxy A51s 5G сможет работать также с 5 ГГц роутерами. NFC Forum ожидаемо подтвердил поддержку смартфоном технологии бесконтактной оплаты, но на это всё

Очевидно, что устройство переймёт большую часть фишек и скопирует основные характеристики у A51 5G —﻿﻿﻿ ﻿всё-таки готовящаяся модель является пусть и интересным, но только продолжением A51, его улучшенной версией.

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Источник: gsmarena