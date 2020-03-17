Samsung создает новый датчик изображения на 150 Мп

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То, что современные смартфоны снимают лучше фотоаппаратов-«мыльниц» — факт. Сейчас на первый план выходит вопрос, кто с этим справляется лучше других. В этой битве некоторые производители сделали ставку на наращивание мегапикселей. Предпочла этот путь и Samsung, которая в этом году обзавелась флагманом с фирменной 108 Мп камерой.









В конце прошлого года известный инсайдер Ice Universe поделился информацией, что на 108 Мп южнокорейский гигант не остановится и готовит новый датчик изображения разрешением 144 Мп. Теперь же появились сведения, что в лабораториях Samsung создают сенсор на 150 Мп с технологией Nonacell. Ожидается, что он появится в четвертом квартале нынешнего года и станет рекордным по количеству мегапикселей датчиком на рынке.





В числе тех, кто первым пойдет на установку 150 Мп камеры в своем смартфоне, значится компания Xiaomi. А выйдет такая модель уже в четвертом квартале 2020 года. Xiaomi любит производить впечатление рекордными показателями, поэтому и не удивительно, что она нацелена в числе первых заполучить новый сенсор.





Сделают ставку на 150 Мп датчик и такие компании как Oppo и Vivo, но мы увидим его в смартфонах, которые дебютируют в первом квартале 2021 года. Станет этот сенсор и частью флагманов следующего года на базе чипа Snapdragon 875.

Источник: wccftech







