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Samsung создает новый датчик изображения на 150 Мп

17.03.2020 1089 2

То, что современные смартфоны снимают лучше фотоаппаратов-«мыльниц» — факт. Сейчас на первый план выходит вопрос, кто с этим справляется лучше других. В этой битве некоторые производители сделали ставку на наращивание мегапикселей. Предпочла этот путь и Samsung, которая в этом году обзавелась флагманом с фирменной 108 Мп камерой.

 

Samsung создает новый датчик изображения на 150 Мп – фото 1


В конце прошлого года известный инсайдер Ice Universe поделился информацией, что на 108 Мп южнокорейский гигант не остановится и готовит новый датчик изображения разрешением 144 Мп. Теперь же появились сведения, что в лабораториях Samsung создают сенсор на 150 Мп с технологией Nonacell. Ожидается, что он появится в четвертом квартале нынешнего года и станет рекордным по количеству мегапикселей датчиком на рынке.

 

Samsung создает новый датчик изображения на 150 Мп – фото 2


В числе тех, кто первым пойдет на установку 150 Мп камеры в своем смартфоне, значится компания Xiaomi. А выйдет такая модель уже в четвертом квартале 2020 года. Xiaomi любит производить впечатление рекордными показателями, поэтому и не удивительно, что она нацелена в числе первых заполучить новый сенсор.


Сделают ставку на 150 Мп датчик и такие компании как Oppo и Vivo, но мы увидим его в смартфонах, которые дебютируют в первом квартале 2021 года. Станет этот сенсор и частью флагманов следующего года на базе чипа Snapdragon 875.

 

Источник: wccftech



Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
неизвестный пользователь
возникает один логичный вопрос:
А НАХУЯ!?
17.03.2020 15:20
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Mike_Weaver
Хватит, остановитесь
17.03.2020 11:57
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Samsung создает новый датчик изображения на 150 Мп