Samsung создаст достойного конкурента iPad? Новый планшет компании получит ёмкий аккумулятор
Следующий планшет Samsung представят вместе с Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G на презентации Galaxy Unpacked 5 августа. Сегодня появились интересные подробности о его Plus версии, которая должна получить невероятно большой аккумулятор.
Сертификация
Galaxy Tab S7 Plus прошёл сертификацию в TUV Rheinland и Safety Korea. Опубликованные документы подтвердили, что планшет получил большую батарею на 9800 мАч (типичное значение – 10 090 мАч). Конечно, слухи об этом появлялись и раньше, но сейчас предположения были подтверждены официально.
Помимо опубликованных сегодня данных, в сети есть множество достоверных рендеров и список возможных технических характеристик новинок серии Galaxy Tab.
Главным отличием между Tab S7 и tab S7 Plus должен стать размер. Стандартная версия получит OLED экран, диагональ которого составит 11 дюймов, а старший вариант оснастят дисплеем на 12,4". Оба варианта получат высокую частоту обновления 120 Гц и флагманский Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Уже известно, что Tab S7 получит аккумулятор на 7600 мАч.
Похожие новости:
Планшет Samsung Galaxy Tab S6: флагман с Snapdragon 855 и двойной камерой
Представлен Samsung Galaxy S20 Tactical Edition: максимум защиты при максимуме возможностей
В сети появились новые изображения и возможный ценник Galaxy Tab S6 Lite
Оболочка One UI 2.0 Beta указывает на возможность установки 120-Гц экрана в Samsung Galaxy S11
Источник: gsmarena
Комментарии