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Samsung создаст достойного конкурента iPad? Новый планшет компании получит ёмкий аккумулятор

21.06.2020 689 0

Следующий планшет Samsung представят вместе с Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G на презентации Galaxy Unpacked 5 августа. Сегодня появились интересные подробности о его Plus версии, которая должна получить невероятно большой аккумулятор.

 

Сертификация

Сертификация Galaxy Tab S7 Plus

 

Galaxy Tab S7 Plus прошёл сертификацию в TUV Rheinland и Safety Korea﻿. Опубликованные документы подтвердили, что планшет получил большую батарею на 9800 мАч (типичное значение – ﻿10 090 мАч). Конечно, слухи об этом появлялись и раньше, но сейчас предположения были подтверждены официально.

 

Помимо опубликованных сегодня данных, в сети есть множество достоверных рендеров и список возможных технических характеристик новинок серии Galaxy Tab. 

 

Tab S7 rednerTab S7 Plus

 

Главным отличием между Tab S7 и tab S7 Plus должен стать размер. Стандартная версия получит OLED экран, диагональ которого составит 11 дюймов, а старший вариант оснастят дисплеем на 12,4". Оба варианта получат высокую частоту обновления 120 Гц и флагманский Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Уже известно, что Tab S7 получит аккумулятор на 7600 мАч.  

 

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Источник: gsmarena

Samsung Galaxy Tab Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7 Plus
Автор: elders0n Дата публикации: 21.06.2020

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Samsung создаст достойного конкурента iPad? Новый планшет компании получит ёмкий аккумулятор