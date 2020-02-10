Samsung верит, что Galaxy Z Flip окажется успешнее Galaxy Fold

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Завтра тема складных смартфонов станет одной из актуальных. А все по причине того, что 11 февраля состоится анонс Galaxy Z Flip. Новинка уже успела засветиться в рекламном ролике, который компания крутила на церемонии «Оскар 2020», а на сайте сотового оператора Sprint так и вовсе выложили все характеристики.









Есть уже те, кто считает, что Galaxy Z Flip ждет успех. Верит в будущее своего творения и сама Samsung. По данным издания Korea Herald южнокорейский гигант планирует продать не менее 2,5 млн единиц раскладушки. Есть сведения, что компания на первых порах намерена произвести не менее 500 тысяч смартфонов, но она уже готова дать отмашку своим партнерам на производство еще 2 млн трубок.





Довольно оптимистичный сценарий для такого продукта. Но многое будет решать ценник. По слухам, он может достигнуть отметки $1400 за топовую версию. Конкурировать придется с Motorola Razr, но нарастающая волна критики в адрес этой модели может сыграть на руку новинке от Samsung.





Но спешить с выводами не будем. В памяти еще свежа история с Galaxy Fold, когда компания вынуждена была отложить выход складного смартфона из-за выявленных конструкционных недоработок. На данный момент Samsung продала около 500 тысяч экземпляров своего первого складного мобильника.





Источник: koreaherald.com







