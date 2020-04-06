Samsung ввела обратный выкуп Galaxy S20 за полцены

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Несмотря на то, что Samsung не озвучивает данные о продажах устройств серии Galaxy S20, независимые аналитики ведут свои подсчеты. По их информации востребованность смартфонов оставляет желать лучшего и дела у компании идут не лучшим образом. Аналитики связывают плохой спрос на Galaxy S20 с тем, что высокие ценники отпугнули покупателей. Свою лепту внесла и пандемия коронавируса, которая заставила людей жить в изоляции и меньше тратить на покупки устройств.

На фоне слабых продаж компания предприняла попытку их оживить. Нет, ценники на смартфоны не снизили, но обещали выкупить их через пару лет за хорошие деньги — 50% от первоначальной стоимости. Пользователи могут рассчитывать получить от $500 до $800 за смартфон и речь идет о «живых» деньгах, а не о бонусах или скидках на покупку нового устройства.

Но для того, чтобы выгодно продать б/у Galaxy S20 пользователю нужно будет максимально бережно и осторожно обращаться с ним. Компания выкупит только работоспособный мобильник с целым экраном и при отсутствии серьезных царапин или сколов. Еще одно важное условие — флагман должен быть приобретен только через официальный интернет-магазин компании.

Фишку с обратным выкупом Samsung на данный момент тестирует только на североамериканском рынке. Если инициатива будет тепло принята пользователями и стимулирует рост продаж серии Galaxy S20, тогда Samsung рассмотрит возможность расширения географии, где будет доступен обратный выкуп.

Источник: Samsung