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Samsung ввела обратный выкуп Galaxy S20 за полцены

06.04.2020 121 0

Несмотря на то, что Samsung не озвучивает данные о продажах устройств серии Galaxy S20, независимые аналитики ведут свои подсчеты. По их информации востребованность смартфонов оставляет желать лучшего и дела у компании идут не лучшим образом. Аналитики связывают плохой спрос на Galaxy S20 с тем, что высокие ценники отпугнули покупателей. Свою лепту внесла и пандемия коронавируса, которая заставила людей жить в изоляции и меньше тратить на покупки устройств.

 

Samsung ввела обратный выкуп Galaxy S20 за полцены

 

На фоне слабых продаж компания предприняла попытку их оживить. Нет, ценники на смартфоны не снизили, но обещали выкупить их через пару лет за хорошие деньги — 50% от первоначальной стоимости. Пользователи могут рассчитывать получить от $500 до $800 за смартфон и речь идет о «живых» деньгах, а не о бонусах или скидках на покупку нового устройства.

 

Samsung ввела обратный выкуп Galaxy S20 за полцены – фото 2

 

Но для того, чтобы выгодно продать б/у Galaxy S20 пользователю нужно будет максимально бережно и осторожно обращаться с ним. Компания выкупит только работоспособный мобильник с целым экраном и при отсутствии серьезных царапин или сколов. Еще одно важное условие — флагман должен быть приобретен только через официальный интернет-магазин компании.

 

Samsung ввела обратный выкуп Galaxy S20 за полцены – фото 3

 

Фишку с обратным выкупом Samsung на данный момент тестирует только на североамериканском рынке. Если инициатива будет тепло принята пользователями и стимулирует рост продаж серии Galaxy S20, тогда Samsung рассмотрит возможность расширения географии, где будет доступен обратный выкуп.

 

Samsung ввела обратный выкуп Galaxy S20 за полцены – фото 4

 

Источник: Samsung

Samsung Galaxy S20 Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.04.2020

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Samsung ввела обратный выкуп Galaxy S20 за полцены