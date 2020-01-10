Samsung выбрала названия для новых флагманов Galaxy S и раскладушки с гибким экраном

1902

По всей видимости, в ближайшем будущем нас ждет премьера Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Смартфоны придут на смену серии Galaxy S10, которая была логическим продолжением всего семейства Galaxy S.

До недавнего времени компания предпочитала соблюдать порядок цифр в названиях своих флагманов, но, начиная с нынешнего года, подход к нумерации изменили.

В подтверждение того, что новая серия будет именоваться Galaxy S20, известный инсайдер Ice Universe слил в сеть тизер с наименованиями новинок. Если он аутентичный, то в понимании компании Galaxy S20 будет флагманом из «легкой весовой категории».

Мейнстримом новой серии станет Galaxy S20+, а высшую ступень займет Galaxy S20 Ultra, который по слухам обладает большим 6,9-дюймовым дисплеем и многомодульной камерой с главным сенсором на 108 Мп с поддержкой 100-кратного зума.

Тизер указывает на еще одно устройство с именем Galaxy Bloom. По имеющейся информации — это название раскладушки Samsung с гибким дисплеем. Есть источники, которые утверждают, что именно такое название нового складного смартфона было озвучено самим главой мобильного подразделения компании на одном из закрытых показов на выставке CES 2020.

Судя по всему, новинка дебютирует в один день с линейкой Galaxy S20 — 11 февраля.

Источник: twitter.com