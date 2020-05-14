Где купить дешевле?

Samsung выпустила квантовый смартфон Galaxy A Quantum

14.05.2020 726 0

В наши дни, квантовые компьютеры, функционирующие как множество вычислительных систем одновременно, все еще редкость и дорогое удовольствие. Неожиданно идею квантовых вычислений в смартфоне решила реализовать компания Samsung. Начиная с завтрашнего дня в Южной Корее стартует прием заказов на уникальный в своем роде смартфон — Galaxy A Quantum.

 

Samsung выпустила квантовый смартфон Galaxy A Quantum – фото 1

 

По сути это модификация модели Galaxy A71 5G с аналогичными техническими характеристиками, где в систему генерации паролей внедрили эффект квантовой неопределенности. Устройство получило квантовый генератор случайных чисел, который создан швейцарской компанией ID Quantique. Считается, что это самый защищенный мобильный аппарат на рынке, который оценили в $530.

 

Samsung выпустила квантовый смартфон Galaxy A Quantum – фото 2

 

Сам чип миниатюрный со сторонами 2,5 мм. С его помощью можно генерировать случайные числа, что в свою очередь повышает надежность паролей. Генерируемые чипом числа лягут в основу паролей для доступа к информации на смартфоне и прочим сервисам.

 

Считается, что Galaxy A Quantum не просто маркетинговая уловка, он очередной шаг привнести технологию квантовых вычислений на потребительские устройства. Сам смартфон поддерживает несколько сервисов с поддержкой квантовой безопасности и их количество будет постоянно расти, создавая определенную экосистему.

 

Источник: phonearena

Samsung Galaxy A Quantum
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Samsung выпустила квантовый смартфон Galaxy A Quantum