Samsung выпустит кастомную версию Galaxy S20+ и Galaxy Buds+. Она будет посвящена музыкальной группе

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﻿﻿Популярная k-pop BTS группа уже несколько лет сотрудничает с производителями электроники. Раньше это была компания LG, теперь Samsung. Бойз-бенд выпустит совместно с холдингом специальные версии Galaxy Buds+ и Samsung Galaxy S20+, рендеры которых сегодня опубликовал авторитетный инсайдер Эван Бласс.﻿

Изображения

Визуализация S20+ полностью раскрывает дизайн новинки. Цвет устройства чем-то напоминает фиолетовую расцветку S9+. На рендерах также видно, что новинка получит специальную тему и фирменный знак группы в блоке для камер.

BTS версия наушников тоже выполнена в фиолетовых тонах и получила логотип группы на корпусе. В фирменный цвет бойз-бенда окрашена вся сенсорная панель, а также внешняя часть кейса. Этот цвет Samsung назовёт «Mirror Purple»﻿.

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Помимо физических отличий, при покупке Buds+ BTS Edition вы получите эксклюзивные обои / стикеры / экран блокировки группы. Изображение с логотипом BTS также появится в приложении Samsung Gear. К примеру, оно будет всплывать при проверке уровня заряда батареи.

Ожидается, что BTS версия обоих устройств будет официально презентована 9 июля. Предзаказы на новинки будут открыты 19 июня.

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Источник: twitter