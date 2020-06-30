Где купить дешевле?

Samsung выпустит очень крутой смартфон. На чём сэкономили?

30.06.2020 748 3

Samsung —﻿﻿﻿ безоговорочно крупнейший производитель OLED-экранов в мире. Но это далеко не всегда значит, что компании выгоднее использовать в смартфонах собственные дисплеи. Бренд собирается поставить в недорогом Galaxy M51 матрицу от стороннего производителя. ﻿

 

Samsung Galaxy M51

 

Последние несколько месяцев корпорация уделяет повышенное внимание своим сериям в среднем ценовом диапазоне. Среди них Galaxy A и Galaxy M. Очевидно, это позволило Samsung поддержать продажи на приемлемом уровне, ведь флагманы компании, предположительно, не оправдали возложенных ожиданий.

 

Galaxy M51

Samsung Galaxy M51

 

Следующим устройством нацеленной на продвинутых пользователей серии Galaxy M станет Galaxy M51. Смартфон должен стать самым продвинутым представителем линейки. Этот статус ему гарантирует процессор Snapdragon 730, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Спереди расположен Super-AMOLED экран, сзади находится 64 МП основная камера.

 

Судя по названию и паре непроверенных инсайдов, Galaxy M51 может стать упрощённой и более доступной версией довольно популярного A51. 

 

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Низкой цены Samsung планирует добиться оптимизировав затраты на материалы (обычное дело для этой линейки) и, впервые в истории собственных смартфонов с матрицами OLED, купив экран у сторонней корпорации —﻿﻿﻿﻿ если верить авторитетному инсайдеру Россу Янгу, это China Star OLED.

 

Ранее из-за технических проблем China Star OLED﻿ был отменён Galaxy M41.

 

Когда ждать?

Samsung Galaxy M51

 

Производство экранов начнётся уже в июле, а сам смартфон должен быть запущен в сентябре. 

 

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Источник: PhoneArena

Samsung Galaxy M51
Автор: elders0n Дата публикации: 30.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Богдан 0
...предположительно, не ожидали возложенных ожиданий... А это как? чет нахуе..тели
30.06.2020 09:38
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elders0n 0
не оправдали*
30.06.2020 09:49
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Максим 1
Голимый кликбейт. Цены не знаем и точно всех характеристик, но уже наделили его званием оооочень крутого смартфона
30.06.2020 09:29
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Samsung выпустит очень крутой смартфон. На чём сэкономили?