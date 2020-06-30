Samsung выпустит очень крутой смартфон. На чём сэкономили?
Samsung — безоговорочно крупнейший производитель OLED-экранов в мире. Но это далеко не всегда значит, что компании выгоднее использовать в смартфонах собственные дисплеи. Бренд собирается поставить в недорогом Galaxy M51 матрицу от стороннего производителя.
Последние несколько месяцев корпорация уделяет повышенное внимание своим сериям в среднем ценовом диапазоне. Среди них Galaxy A и Galaxy M. Очевидно, это позволило Samsung поддержать продажи на приемлемом уровне, ведь флагманы компании, предположительно, не оправдали возложенных ожиданий.
Galaxy M51
Следующим устройством нацеленной на продвинутых пользователей серии Galaxy M станет Galaxy M51. Смартфон должен стать самым продвинутым представителем линейки. Этот статус ему гарантирует процессор Snapdragon 730, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Спереди расположен Super-AMOLED экран, сзади находится 64 МП основная камера.
Судя по названию и паре непроверенных инсайдов, Galaxy M51 может стать упрощённой и более доступной версией довольно популярного A51.
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Низкой цены Samsung планирует добиться оптимизировав затраты на материалы (обычное дело для этой линейки) и, впервые в истории собственных смартфонов с матрицами OLED, купив экран у сторонней корпорации — если верить авторитетному инсайдеру Россу Янгу, это China Star OLED.
Ранее из-за технических проблем China Star OLED был отменён Galaxy M41.
Когда ждать?
Производство экранов начнётся уже в июле, а сам смартфон должен быть запущен в сентябре.
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Источник: PhoneArena
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