Samsung запатентовала смартфон с «челкой»

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Смартфоны Apple, как правило, всегда внешне чем-то отличались от прочих устройств. Пусть маленькая черта, но она выделяла iPhone среди конкурентов. Последние пару лет «яблочные» смартфоны ассоциируются у нас с «монобровью».









Десятки компаний посчитали своим долгом повторить этот спорный дизайнерский изыск и 2018 год прошел под знаком «челки». Среди тех, кто не стал брать на вооружение решение с «монобровью» замечена компания Samsung. Но это не означает, что нечто подобное не появится в устройствах южнокорейского гиганта.





В сети появилась информация о патенте Samsung. Патентная документация содержит эскиз смартфона, который получил сдвоенную фронтальную камеру, встроенную в небольшой вырез а-ля «монобровь». Но саму выемку сместили вправо относительно центра верхней части дисплея.





На данный момент нет ясности, будет ли этот патент претворен в жизнь или он так и останется существовать на бумаге. Велика вероятность того, что Samsung не выпустит такой аппарат, чтобы избежать аналогий с продуктами Apple.









Кроме того, компания активно работает над технологией, позволяющей разместить селфи-камеру под поверхностью экрана. Правда, есть вероятность того, что в этом году мы так и не увидим мобильник с подэкранной фронталкой из-за сложностей с реализацией такой технологии.





Источник: news.mydrivers.com