Где купить дешевле?

Samsung ждет падение на рынке смартфонов

29.06.2020 1556 3

Падение продаж смартфонов в этом году уже состоявшийся факт. Рынок отреагировал на пандемию и резко сократился. Компании вынуждены менять свои собственные планы и искать пути преодолеть нынешний кризис. Реальность в очередной раз подставила подножку многим производителям и Samsung не исключение.

 

Прогноз

 

Первоначально южнокореский гигант ставил перед собой цель отгрузить на рынок 330 млн устройств. Впоследствии этот план был скорректирован на 280 млн, но и он оказался завышенным. Теперь в планах Samsung поставить на рынок 240 млн единиц смартфонов и спад может составить 17% по сравнению с прошлым годом, когда в активе компании было 290 млн устройств.

 

Samsung ждет падение на рынке смартфонов – фото 1

 

По подсчетам аналитиков, за первые шесть месяцев нынешнего года южнокорейский гигант отчитается о 100 млн поставленных трубок. На первый квартал пришлось 60 млн, а на второй — всего 40 млн. И это на внушительные 71 млн меньше, чем годом ранее, когда поставки устройств составили 171 млн.

 

Попытка выровнять ситуацию

 

Сейчас в приоритетах компании возобновить нормальную работу фабрик во Вьетнаме и Индии, где из-за пандемии коронавируса и угрозы заражения был введен карантин, который стал причиной спада производства. На август у компании запланированы знаковые премьеры премиальных устройств, и она надеется, что спрос на них будет высоким и положительно скажется на статистике продаж.

 

Источник: ithome

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Александр 0
Не избежно! HTC, SONY, LG... Samsung был самым крепким, вот и протянул подольше. Но в будущем и они покинут рынок.
29.06.2020 17:45
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Артур 1
Начнем с того, что слово неизбежно пишется слитно. А закінчимо тим, що в Самсунг набагато більше ресурсів, аніж в названих вами компаній. Це і дисплеї, і чипи, і типи пам'яті і накопичувачі
29.06.2020 20:10
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Roma 0
Это правильно
29.06.2020 21:19
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Samsung ждет падение на рынке смартфонов