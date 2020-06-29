Samsung ждет падение на рынке смартфонов

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Падение продаж смартфонов в этом году уже состоявшийся факт. Рынок отреагировал на пандемию и резко сократился. Компании вынуждены менять свои собственные планы и искать пути преодолеть нынешний кризис. Реальность в очередной раз подставила подножку многим производителям и Samsung не исключение.

Прогноз

Первоначально южнокореский гигант ставил перед собой цель отгрузить на рынок 330 млн устройств. Впоследствии этот план был скорректирован на 280 млн, но и он оказался завышенным. Теперь в планах Samsung поставить на рынок 240 млн единиц смартфонов и спад может составить 17% по сравнению с прошлым годом, когда в активе компании было 290 млн устройств.

По подсчетам аналитиков, за первые шесть месяцев нынешнего года южнокорейский гигант отчитается о 100 млн поставленных трубок. На первый квартал пришлось 60 млн, а на второй — всего 40 млн. И это на внушительные 71 млн меньше, чем годом ранее, когда поставки устройств составили 171 млн.

Попытка выровнять ситуацию

Сейчас в приоритетах компании возобновить нормальную работу фабрик во Вьетнаме и Индии, где из-за пандемии коронавируса и угрозы заражения был введен карантин, который стал причиной спада производства. На август у компании запланированы знаковые премьеры премиальных устройств, и она надеется, что спрос на них будет высоким и положительно скажется на статистике продаж.

Источник: ithome

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