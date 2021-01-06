Самые прочные, ремонтопригодные, инновационные и красивые смартфоны по версии JerryRigEverything

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JerryRigEverything назвал самые прочные и хрупкие смартфоны

Блогер YouTube-канала JerryRigEverything широко известен тем, что на постоянной основе устраивает тесты на выживаемость смартфонам, а также вскрывает их, чтобы заглянуть внутрь и узнать, как там все устроено. Через его руки проходит большое количество аппаратов и как не ему составлять рейтинг наиболее прочных устройств, а также тех, которые легче всего отремонтировать.

На канале JerryRigEverything появился ролик, в котором подвели итоги прошлого года, и раздали номинации. Титул самого ремонтопригодного смартфона блогер присудил Google Pixel 5. Всего 1 минуты хватит опытному специалисту, чтобы заменить дисплей в смартфоне. Был назван и смартфон, обладающий «внутренней красотой». Своей эстетичной внутренней компоновкой блогеру больше всего приглянулся iPhone 12 Pro Max.

Титул самого прочного взял Google Pixel 4a, а инновационной моделью прошлого года был признан ZTE Axon 20, ставший первым смартфоном на рынке с подэкранной камерой. А вот OnePlus Nord разочаровал блогера и, по его мнению, он оказался наименее стойким к повреждениям среди всех испытанных устройств. К числу аутсайдеров блогер причислил Google Pixel 5 с его тыльной панелью, которая лишь частично выполнена из металла, а сделано это для того, чтобы обеспечить работу беспроводной зарядки. Самым непригодным к ремонту был признан Black Shark 3.

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Источник: youtube