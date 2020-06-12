Самый дешёвый 5G смартфон Honor поступил в продажу

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В этом месяце в Китае были представлены Honor Play 4 и Honor Play 4 Pro. Предзаказ на оба смартфона стал доступен почти сразу после презентации. Купить Honor Play 4 Pro стало можно ещё несколько дней назад, а сегодня в продажу поступила его младшая версия - самый бюджетный 5G смартфон бренда.

Характеристики

Honor Play 4 стоит всего $255 за версию на 6 ГБ оперативной памяти, вариант с 8 ГБ обойдётся в 283 доллара. Смартфон также получил 6,81-дюймовый дисплей с разрешением FullHD (2400 на 1080 пикселей). Фронтальная камера расположена в вырезе в левом верхнем углу экрана.

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За производительность в устройстве отвечает процессоры MediaTek Dimensity 800 5G вместе с видеоядром Mail-G57MP4. Обе модели имеют одинаковый объём встроенной памяти - 128 ГБ, присутствует возможность расширения объёма хранилища с помощью карты памяти.

Интересной фишкой стало наличие системы жидкостного охлаждения и 12-слойной теплопроводящей структуры, которые призваны бороться с перегревом и троттлингом. Камеры новинки тоже тяжело назвать плохими - 16 МП фронтальный модуль и 4 сенсора сзади. Основной на 64 МП, также присутствует широкоугольный 8 МП датчик, макро-модуль на 2 МП и датчик глубины, тоже на 2 МП.

Версия Android ожидаемо последняя - Android 10, конечно с фирменной оболочкой Magic UI 3.1. Сервисов Google нет. Аккумулятор в смартфоне установлен на 4300 мАч, зарядить его можно с помощью быстрой зарядки на 22,5 Вт.

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Источник: gizmochina