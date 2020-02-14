Санкции против Huawei вновь отложили

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Huawei получила очередную отсрочку, позволяющую ей и дальше работать с американскими компаниями. Только если раньше подобные послабления действовали 90 дней, то в этот раз их срок составит 45 дней. О действии новой отсрочки сообщила администрация Белого дома, опубликовав соответствующее заявление.





Напомним, что в мае прошлого года Huawei была включена в черный список компаний, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. Приобретать американские комплектующие и технологии ей позволено только при наличии специальной лицензии, а также разрешение на сотрудничество должны получить и те компании, которые желают работать с Huawei.





С момента того, как китайский техногигант попал в список неблагонадежных, он уже трижды получал отсрочку на ввод жестких санкций против него. Последняя была введена в действие в ноябре прошлого года и 16 февраля истекает ее срок. И вот теперь отсрочка предоставлена еще на 45 дней.

Интересно, что перенос сроков действия санкций против Huawei происходит на фоне разговоров, что США намерена ввести дополнительные ограничения, которые могут негативно сказаться на работе китайской компании. Уже вроде, как и Пентагон осознал необходимость дальнейшей эскалации конфликта.

Более того, прокуратура США предъявила Huawei обвинение в краже коммерческой тайны и пособничестве Ирану. В частности, речь идет о том, что китайская компания похитила коммерческие секреты у 6 американских фирм.





Кроме того, Huawei поставляла оборудование в Иран, которое впоследствии было использовано властями этой страны для задержания участников антиправительственных демонстраций. Аресты проводились еще в 2009 году, но только сейчас о той истории вспомнили и выдвинули обвинения против Huawei.





Источник: reuters.com







