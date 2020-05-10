Где купить дешевле?

Счастливчик получил кучу смартфонов Google на общую сумму $5000

10.05.2020 2409 4

Не редко, когда потребители, описывая работу служб доставки интернет-магазинов. оперируют не самыми приличными и лестными словами: они неповоротливы и запаздывают, вечно что-то путают и нередки случаи утери посылок. Сбои бывают в работе любой службы, занимающейся обработкой и доставкой онлайн-заказов. Но, иногда, путаница может быть на руку покупателю.

 

Счастливчик получил кучу смартфонов Google на общую сумму $5000 – фото 1

 

На днях на просторах сообщества Reddit один из пользователей рассказал «удивительную» историю, которая приключилась с ним. Он через площадку электронной коммерции оформил покупку одного смартфона Google Pixel 4 с флеш-памятью 64 Гб за $499. Каково же было его удивление, когда в коробке с заказом он обнаружил сразу десять новеньких устройств.  

 

К чести покупателя, он не воспользовался ошибкой и вернул лишние 9 экземпляров Pixel 4. Интересно, что, когда прибыл курьер, чтобы забрать ошибочно отправленные смартфоны, он предъявил документы только на 8 устройств. В итоге пользователю пришлось потратить еще пару дней на общение со службой поддержки Google, чтобы вернуть все излишне отправленные аппараты.

 

Счастливчик получил кучу смартфонов Google на общую сумму $5000 – фото 2

 

Кстати, это не первый случай, когда покупателю доставляли устройств больше, чем было заказано. По иронии судьбы такой же случай в свое время случился с другими смартфонами Google.

 

Источник: 9to5google

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Дмитрий Котов
Мог бы и себе оставить, простому человеку деньги не лишние...я думаю Гугл бы не обиднел)
10.05.2020 17:13
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Александр
Следующий мой телефон - Pixel
10.05.2020 14:40
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Vasyl Sereduk
цій новині вже більше року
10.05.2020 14:13
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INN
Ещё один повод не покупать iPhone se2 а заказать Google
10.05.2020 13:44
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Счастливчик получил кучу смартфонов Google на общую сумму $5000