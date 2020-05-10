Счастливчик получил кучу смартфонов Google на общую сумму $5000

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Не редко, когда потребители, описывая работу служб доставки интернет-магазинов. оперируют не самыми приличными и лестными словами: они неповоротливы и запаздывают, вечно что-то путают и нередки случаи утери посылок. Сбои бывают в работе любой службы, занимающейся обработкой и доставкой онлайн-заказов. Но, иногда, путаница может быть на руку покупателю.

На днях на просторах сообщества Reddit один из пользователей рассказал «удивительную» историю, которая приключилась с ним. Он через площадку электронной коммерции оформил покупку одного смартфона Google Pixel 4 с флеш-памятью 64 Гб за $499. Каково же было его удивление, когда в коробке с заказом он обнаружил сразу десять новеньких устройств.

К чести покупателя, он не воспользовался ошибкой и вернул лишние 9 экземпляров Pixel 4. Интересно, что, когда прибыл курьер, чтобы забрать ошибочно отправленные смартфоны, он предъявил документы только на 8 устройств. В итоге пользователю пришлось потратить еще пару дней на общение со службой поддержки Google, чтобы вернуть все излишне отправленные аппараты.

Кстати, это не первый случай, когда покупателю доставляли устройств больше, чем было заказано. По иронии судьбы такой же случай в свое время случился с другими смартфонами Google.

Источник: 9to5google

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